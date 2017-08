I BK Rødovres rige er vi alle lige

Der er god stemning og højt humør i BK Rødovre, der senere i år fejrer 90 års fødselsdag. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Bredden er nøglen Boldklubben Rødovre har eksisteret i 90 år, og har bevidst valgt at satse på bredden fremfor eliten.

Af Emil Holtemann

Hos Boldklubben Rødovre er det amatørfodbold, der er i højsædet, her er der ingen favorable forhold for klubbens bedste spillere, tværtimod er det børnene, der får lidt ekstra i godteposen.

”Vi har tøjordning til alle børn, så når de melder sig ind i klubben, og er under 15 år får de træningstøj, og så sørger vi for, at der er en bold til hver,” fortæller BK Rødovres formand, Jan Krygermeier, der også er træner for de 3-5 årige.

”Det er et blandet hold af drenge og piger. Vi fik 28 børn på to måneder, men vi havde kun 20 bolde, så vi måtte hente 8 mere,” griner Jan.

I mange klubber fritages de dygtigste fodboldspillere for at betale kontingent, nogle får sågar udleveret fodboldstøvler, tasker med mere, men ikke hos Rødovre, her er alle lige.

”Det er sådan i vores klub, at alle betaler kontingent, og ingen får penge for at spille. Der er nogle som vil have frikontingent og støvler, dem beder vi om at finde en anden klub. Det gider vi ikke, vi er en breddeklub,” siger formanden Jan Krygermeier, der dog understreger, at han intet har imod dygtige fodboldspillere, men at klubben holder fokus andetsteds.

”Vi satser ikke, og åbner ikke flere hold, end vi har trænere til. Selvfølgelig vil vi gerne udvikle nogle gode fodboldspillere, men når deres talent er til mere end vi kan, så skal de bare videre, det er filosofien hos os,” siger Jan, der gør opmærksom på, at Mike Jensen og Hjalte Bo Nørregaard, der begge har landsholdskampe i benene, tidligere har spillet for BK Rødovre.

Har udliciteret eliten

Elitefodbold har BK Rødovre udliciteret, idet de har indgået et samarbejde med Brøndby IF, der betyder bedre forhold og muligheder for trænere og spillere i klubben.

”Vi er med i Brøndbys Masterclass; det betyder at de har ret til at indlede samtaler med vores børns forældre om at få vores spillere til deres klub. Det giver os en masse fordele, men det gør også, at vi ikke selv behøver at fokusere på elite.”

Som den eneste klub i Rødovre spiller BK Rødovre i KBU og ikke DBU, og det er der en helt særlig historisk grund til.

”Vores klub er så gammel, at dengang vi blev stiftet, var Rødovre en del af Brønshøj, så vi tilhørte det der ville hedde Københavns Kommune i dag. Det betyder, at vi kun skal spille i København, og ikke skal til Nørre Alslev søndag morgen klokken 9. Det længste vi kommer ud er Skovshoved.”

Det er de helt gamle klubber i københavnsområdet der spiller i KBU, men BK Rødovre er ikke bare en gammel klub, det er også en klub for gamle mennesker.

”Vi har en af Danmarks største gammelmandsafdelinger, med tre oldboyshold, tre veteranhold, og spillere helt op til 90 år. De spiller vidst nok femmands,” griner Jan.

Et sublimt pigehold

BK Rødovres damesenior spiller i den næstbedste række, og bliver gerne kaldt for Gulddamerne fra BK Rødovre. Det skyldes at de flere gange har vundet 1. division, desværre har pengene ikke været til at leje spillerbus og alt det andet det kræver for at spille i 3F-ligaen.

”Vi havde ikke pengene til det, vi forsøgte at finde sponsorerne til det, men det er ikke nemt i Rødovre.”

En af årsagerne til at BK Rødovres piger er så dygtige, skal findes i at de spiller sammen med drengene indtil de bliver store nok til at spille på seniorholdet, det gælder både kampe og træning.

”Hvis vi så skal have piger, der kan spille med på vores damers niveau, så er vi nødt til at lade dem spille med drengene. Damerne på vores førstehold, har også spillet sammen med drenge, det gør en stor forskel, også fysisk, at de er vant til at bruge kroppen.”

