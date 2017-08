Fordybelse i fællesskab

På ekskursion til Lammefjorden med Senioruniversitetet Aktive Seniorer. Foto: Privat

Aktive seniorere Hos Senioruniversitetet Aktive Seniorer er man sammen om at læse romaner, lytte til opera og drage på ekskursioner.

Af Emil Holtemann

Dyk ned i romanen med ligesindede hos Senioruniversitetet Aktive Seniorer. Her bliver kultur ikke bare nydt i fællesskab, men grundigt analyseret når mag.art. Frantz Leander Hansen holder forelæsninger for fyldte sale.

”Man bliver helt høj af at sidde 30 mennesker i et lokale, hvor alle sammen er interesseret i litteratur,” fortæller formanden for Senioruniversitetet Aktive Seniorer, Gurli Møller.

”Vi har lige haft et sommerkursus om Virginia Wolf, og så beskæftiger vi os meget med moderne nordisk litteratur,” fortsætter Gurli Møller.

Udspringer af Folkeuniversitetet

Senioruniversitetet startede efter samme model som Folkeuniversitetet med forelæsninger og ekskursioner, og før foreningens begyndelse i 1993 gik Gurli på Folkeuniversitetet, det var her at idéen om Senioruniversitetet begyndte.

”Mange af os gik på Folkeuniversitetet, men så tænkte vi, at vi ligeså godt kunne få det herud,” husker Gurli, der glæder sig over at have overhalet Folkeuniversitetet indenom på et bestemt område.

”Vores forelæsere har sagt til mig, at vores niveau er højere end niveauet inde på Folkeuniversitetet,” siger Gurli, og understreger at Senioruniversitetets tilgang til litteratur er mere omfattende end at gå i bogklub.

Ekskursioner rundt i landet

Foruden forelæsninger, drager Senioruniversitetet ture rundt i landet, hvor historie og mad bliver fortæret i fællesskab. Senest besøgte de Lammefjorden, hvor de mærkede jorden gynge under sig.

”Der er nogle af vores forhenværende medlemmer, der gerne vil med på turene, og så har vi nogle af dem, som går til litteratur, der ikke vil med,” fortæller Gurli, idet hun gør opmærksom på Senioruniversitetets popularitet. Foreningen rummer 220 medlemmer, og selvom den har base i Rødovre kommer medlemmer fra nær og fjern.

”Det er et scoop, at vores forening spreder sig fra mund til mund, folk er gode til at tage veninder med. Vi tager også folk med udenbys fra, fordi der ikke altid er noget tilsvarende i deres byer,” siger Gurli.

Senioruniversitetet beskæftiger sig kun indenfor humanioras felt, og selvom der står litteratur på de fleste forelæsninger, er der ganske meget opera på programmet, hvor Bjørn Steding-Jessen underviser.

”Bjørn har sit eget musikanlæg med, og så fortæller han om operaen. Vi lytter til brudstykker fra den, for vi har jo ikke tid til at høre hele operaen.”

Gurli så gerne, at der var forelæsninger under andre fagområder, men logistisk set kan det blive meget svært, da ugekalenderen til tider er helt fyldt ud. ”Vi har næsten ikke luft til mere. Der er uger, hvor vi har filosofi om mandagen, tysk-litteratur tirsdag, nordisk-litteratur onsdag og torsdag samt opera-forelæsning fredag.”

