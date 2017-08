Fysioterapeut savede landsholdsspiller midt over

Tom Boysen (tv) sammen med resten af holdet bag holdet, der i disse dage kæmper for at gøre EM-heltinderne klar til kamp.

EM 2017 Som ung var han selv en profil på sine fodboldhold, men nu er fysioterapeuten Tom Boysen en del af det hold, der igen og igen sørger for, at hele Danmarks fodboldkvinder bliver klar til kamp. Han må dog ikke længere træne med efter en episode, hvor han savede Sanne Troelsgaard midt over.

Af André Bentsen

Netop nu peaker interessen for dansk kvindefodbold på grund af de vilde resultateter ved EM. Fysioterapeuten Boysen har fulgt dem siden de var 15 år og sørger for, at de er klar til kamp.

Vi fangede Rødovreborgeren for at få et lille indblik i, hvad der egentlig sker i sådan en EM-lejr

Hvad er du mest imponeret over ved denne slutrunde?

”Slutrunden som helhed er utroligt godt organiseret af UEFA og de hollandske værter ligesom slutrunden i Sverige 2013. Det spillemæssigt niveau og intensiteten i kampene er også markant forøget i forhold til EM i 2013.”

Hvad er din funktion på holdet?

”Min primære funktion på holdet er fysioterapeut. Dvs. at sørge for friske og kampklare spillere. Sekundært har vi alle – spillere som ledere – en vigtig team-rolle. Ingen er over holdet. Vi skal alle byd ind med vores kompetencer og derved forsøge i flok at løfte niveauet.”

Kan du afsløre noget underligt omkring holdet, som ingen rigtig ved?

”Næh…..hvad der sker internt på et team forbliver internt på et team.”

Synes du damerne får den opmærksomhed, de fortjener?

”I dagligdagen må svaret være nej. Lige nu under EM i Holland peaker interessen fordi holdet præsterer. Lidt for typisk dansk. De fleste af pigerne på holdet har jeg kendt i DBU-regi siden de kom ind omkring ungdomslandsholdene som 15-16 årlige. Så jeg tillader mig den frihed at betegne mig som førstehåndsvidne til deres udvikling, og dermed kendskab til det kæmpe store arbejde de har lagt i deres træning for at komme dertil, hvor de er idag. Typisk klubtræning 4 x om ugen. Derudover 2 x morgentræning og kampe hver weekend ved siden af eksempelvis en gymnasial uddannelse. Det er dæleme hård kost. Kan kun tage hatten af for de tøser. Respekt.”

Spiller du med under opvarmningen?

”Nix…..før EM i Sverige i 2013 savede jeg Sanne Troelsgaard midt over ude ved sidelinien i en træning. Så dér sluttede min “landsholds-karriere” rimeligt kvikt. Jeg blev derefter degraderet til at hente bolde og samle kegler….nok mest af hensyn til spillernes helbred.”



Hvorfor er de nået så langt?

”Fordi teamet – spilleren og ledere – fungerer. Vi gør hinanden gode. Såre simpelt. Og fordi spillerne er utroligt dygtige og dedikerede til den arbejdsindsats som skal lægges for dagen til træning og kamp.”

Har der været meget brug for dig – og hvordan?

”Under en intensiv EM-slutrunde er der altid brug og behov for os i sundhedssektoren. Daglig træning og kampe hver 4. dag giver ofte lidt knubs og slid på kroppen. Så jo, vi har ikke kedet os. Men det er jo netop det vi kan byde ind med. Derudover forsøger vi at hjælpe til i teamet der, hvor der er behov. Supportere, bære tasker, hente kaff’, gi’ en krammer når det behøves. Opgaverne er mange….heldigvis.”

