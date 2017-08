Løbeklub på to prøvelser

Løbeklub Fredag klokken 16.30 går starten til to prøvelser for Rødovre Lokal Løb, der først skal runde branddammen på Prøvensvej og dernæst vise flaget foran Prøven ved en anden lille sø. Det hele slutter som altid med en øl i Det Gamle Hundebad.

Af André Bentsen

Man skal huske at gå i bad, når man har trænet. For motionisterne i Rødovre Lokal Løb bliver det dog altid til Det Gamle Hundebad.

Den nye beværtning er med sine specialøl start og slutsted for byens mest sociale løbeklub, der tørner ud den første fredag i hver måned klokken 16.30.

Fredag den 4. august går turen først til Prøvensvej og dernæst til Prøven ved Rødovre Byggelegeplads inden de forpustede deltagere – der bliver nemlig altid snakket meget undervejs – nyder en øl og snakker om livet i byen.

Turene er altid mellem 4 og 7 kilometer, og tempoet er så hurtigt som den næstlangsommeste kan klare.

