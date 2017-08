Spejdere sætter spor overalt

EN OPLEVELSE FOR LIVET: 100 spejdere fra Rødovre var med, da der blev fejret Spejdernes Lejr på sønderjysk manér. Foto: Privat Foto: Privat

Spejdernes Lejr 2017 Selvom Facebook i mandags flød over med billeder, der viste hvor meget flottere helt unge spejdere havde rydtet op efter deres teltlejre, end de unge på Roskildefestival, har de 100 spejdere fra Rødovre alligevel sat spor. I sig selv og hinanden.

Af André Bentsen

Rødovre var i den grad med til at sætte sit præg på Spejdernes Lejr 2017.

100 spejdere fra Rødovre Kommune og 20 pigespejdere fra England deltog nemlig på kvartersdag.

“Temaet var sønderjysk dag, og formiddagen gik med at bygge heste af rafter, så man kunne deltage i ringridderturneringen. Vinderen af kvarteret Rødovregaards ringridderturnering skulle deltage i en ringridderturnering sammen med vindere fra de øvrige kvarterer i underlejren Slottet, hvor spejderne fra Rødovre bor,” fortæller Lene Hansen.

Dagen blev rundet af med sønderjysk kagebord tilberedt over bål og det som spejderne kalder for ’snusk’, som vist nok bare dækker over ringridderpølser med kartofler og stuvede grønsager.

“Lejrens vision og tema er Vi sætter spor – i os selv, hinanden og omverdenen’. Fra Rødovre deltog spejdergrupperne: De Grønne Pigespejdere fra Islev og Rødovre, KFUM Islev og Rødovre, Rødovrespejderne og Hawerthi-1.Rødovre,” fortæller Lene Hansen.

