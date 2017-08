Tricktyvene hærger fortsat En bølge af tricktyverier hærger ind over Rødovre denne sommer

Foto: Brian Poulsen

Tricktyveri Aldrig før har vi her i avisen måttet advare om så mange tricktyverier i Rødovre, som i de sidste to uger. Lørdag den 29. juli gik det ud over en 82-årig dame foran hendes hjem på Medelbyvej. Nu efterlyser politiet vidner og gerningsmænd.

Af André Bentsen

Vær skeptisk

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede: Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig – hjemme og på gaden.

Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

Gå ikke rundt med store værdier – og lad dem ikke ligge fremme hjemme.