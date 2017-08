Ny sæson står for døren

Benny Gall ser frem mod den nye sæson. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Avartas mandskab er klar og ser frem mod den nye sæson, som, for de grønklædte, starter lørdag den 5. august ude mod HIK.

Af Mike Hjulmand

På spillerfronten frem mod den nye sæson har Avarta sagt farvel til keeperen Jacob Jensen, der er taget tilbage til rødderne i form af B 1908.

Avarta har dog formået at få interessante spillere i hus. Mest prominente navn er Martin Albrechtsen, som kommer med stor erfaring fra blandt andet Superligaen, men også to spændende spillere i form af unge Simon Ustrup, som blot er 20 år og kommer til fra nedrykkede Holbæk, samt målmand Nicolai Bjerregaard, der blandt andet har en fortid på U17-landsholdet, da han spillede for FC Nordsjælland som ungdomsspiller. Senest har han spillet for Ledøje-Smørum.

Med hvor det sjove sker

Målsætningen for Benny Galls tropper er klar; man vil med i kampen om oprykningen.

Samtidig bliver der ikke lagt skjult på, at holdene, man skal møde inden, er i den høje kaliber.

”Vi har ikke et hold, som vi kan sige, der er vores sværeste modstander. Alle hold har forstærket sig godt over pausen og vi regner med tætte kampe,” lyder det fra cheftræneren.

Forberedelsen er også blevet ændret lidt for Avartas vedkommende, hvor man i år har prøvet at spille flere træningskampe og trænet tilsvarende færre timer.

På den måde er det meningen, man får truppen hurtigere sammenspillet, men også at man kan lære af kampsituationer frem mod den nye sæson.

Forventede profiler

Et hurtig blik ned over navne i truppen hos Avarta får man med det samme øjne rettet mod det defensive, nemlig i form af brødrene Albrecthsen, som skal være med til at sikre holdet en defensiv stabilitet.

Længere fremme på banen er det folk som Emil Thomsen, Peter Benjaminsen, ”TC” og Thiago Borges, der skal være i fuld vigør, hvis Avarta skal spille med om de sjove pladser igen i den kommende sæson.

Men som visse kloge hoveder har responderet, så var det Avarta som hold, der i sidste sæson brillerede og ikke bare få spillere.

Første hjemmekamp i sæsonen er søndag den 13. august klokken 13, når Dalum kommer på besøg i Espelunden.

