Bil brand på Brandholms Allé

Foto: Ian Nielsen

Nyheder Se de dramatiske billeder.

Af Ian Nielsen

Ved 23:40-tiden lød en hult drøn og avisens fotograf kiggede uf af vinduet og så en bil i brand. Med jævne mellemrum kom der små eksplosioner fra køretøjet, der holdt parkeret ud fra Ungdomsklubben, på Brandholms Allé. Fra de tilstødende boligblokke kom folk myldrende for at redde deres køretøjer fra at lide samme skæbne som den brændende bil.

Brandvæsnet var på stedet indenfor kort tid og politiet ligeså. Slukningsarbejdet forløb uden problemer og kl. 00:15 forlod brandvæsen brandstedet.

Vi følger op på sagen……

