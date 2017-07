Så gik den Efterårsferie!

Chrumme Så er den gal igen. Jeg tror i den grad, at jeg skal til at holde op med at holde sommerferie. I hvert fald i Danmark.

Af Chrummer

3 uger i Danmark kan godt være en hård omgang, hvor man er nødt til at spise D-vitaminer for at kompensere for den manglende sol. Hvor risikoen for at blive forbrændt af solen har været mindre, end risikoen for at blive forbrændt af syreregn.

Som en af mine venner skrev på Facebook: ”Yuhu, så starter jeg på 3 ugers efterårsferie”

Hver morgen startede med et glimt på vejrudsigten. Definitionen på en ”god dag”, var hvis der faldt mindre end 10 mm regn.

Stranden kom vi slet ikke i nærheden af. Vandet var så koldt, at jeg til trods for et solidt spæklag – som kan gøre en grønlandssæl misundelig – ikke kunne holde varmen. En badetur for mig, ville være det samme som at kaste smut eller se Jesus gå på Vesterhavet. Men jeg ser positivt på det. I år har jeg i det mindste ikke fået sand i bilen eller mellem tæerne.

Til gengæld har jeg fået slappet af. Ikke noget stress over både at skulle se på papegøjer og kirker og nå 2 timer ved swimming-poolen. Ikke noget stress over at få en liggestol. Ingen øreinfektioner efter Nix. Jeg nåede faktisk at kede mig.

Den sidste søndag i ferien, gik – traditionen tro – med at nærlæse min pensionsopsparing. Var der noget jeg havde overset? Var der en chance for, at jeg kunne ringe til min arbejdsgiver mandag morgen og meddele at jeg går på pension? Svaret var lige så nedslående som det var sidste år. Pensionsalderen er nogenlunde lig med den gennemsnitlige levealder for mænd.

Jeg havde intet andet valg, end at stryge en skjorte og tage på arbejde mandag morgen.

Da vækkeuret ringede mandag morgen kl. 06.45 gik mit hjerte nærmest i stå. Selv kattene gloede dovent på mig. 2 kopper kaffe og ditto cigaretter senere, måtte jeg bare konstatere at jeg havde fået et tilbagefald. Efter 6 måneder uden symptomer, er mit Post Traumatiske Ferie Syndrom tilbage med fuld styrke.

