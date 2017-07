Størst, bredest og bedst

Selvom klubbens førstehold er tæt på 1. division, er det bredden, som kendetegner Boldklubben Avarta. Foto: Privat

SAMMENHOLD BK Avarta er Rødovres førende fodboldklub, og her er de ikke bange for at forsøge sig med alternative fodboldspil som eksempelvis fitnessfodbold.

Af Emil Holtemann

Målt på alle parametre er Avarta Rødovres største fodboldklub, men hvad kan fodboldklubben udover at levere elitefodbold og kammeratskab? Tilsyneladende ret meget, for klubben har sat sig for også at satse på fitnessfodbold og handikapfodbold.

”Vi er en breddeklub med plads til eliten. Vi har handikapfodbold, fodboldfitness, et hold i toppen af 2. division og pigefodbold i alle aldre,” understreger Avarta-formanden Kenneth Mumgaard, der glæder sig over at klubbens høje medlemstal.

Omkring 800 børn, unge og voksne er meldt ind i Avarta, og det gør dem altså ikke bare til byens største fodboldklub, men også en af Rødovres største foreninger.

”Vi er repræsenteret fra alle Rødovres skoler, men der kommer også folk fra Glostrup og Brøndby. Det er typisk sådan her i byen, at man starter hos fodboldklubben nær ens bopæl, og på et eller andet tidspunkt har man lyst til at prøve sig af hos os, det er typisk ved 11-12 års alderen,” siger Mumgaard, idet han peger på, at Avarta på flere områder er en klub, der går forrest i byen, blandt andet med kunstgræsbaner.

”På fodboldsiden er vi storebroderen i byen, men vi prøver at behandle alle pænt. Der er ikke rivalisering med de andre klubber fra vores side.”

En skarp elite

Avarta har opfostret flere superligaspillere, hvilket senest kunne ses i fjor, da Lyngby hentede en sensationel bronzemedalje med Lasse Rise og Lasse Fosgaard på holdkortet. Men også landsholdsspilleren Daniel Wass har slået sine folder i klubbens ungdomsafdeling.

”Vi har gennem de seneste par år afleveret spillere videre til bl.a. Brøndby og FCK. De kommer videre og gør det rigtig godt på øverste hylde,” jubler Mumgaard, der dog mener, at fodbold handler om mere end at stille fodboldstøvlerne på øverste hylde.

Alt for mange fodboldspillere har prøvet, at være med på det yderste mandat, hvor selv hvis man bliver udtaget til kamp, risikerer at bruge mere tid på sidelinjen end på banen, men Avartas størrelse kan give flere minutter i benene til spillerne på de yderste mandater, mener Mumgaard.

”Der vil altid være nogen, som ikke spiller ligeså meget som andre, men det bør være deres indsats til træning, der er afgørende. Hos os er man så heldige, at vi har flere hold på årgangene. Det betyder at oversidderne fra A-holdet kan spille for B-holdet og så videre.”

Stævner skaber fællesskaber

Minder skabes som i fællesskaber, og som fodbolddreng kan jeg skrive under på, at udenlandsture og fodboldstævner opbygger kammeratskaber for livet. Det ved de godt i Avarta, hvor de årligt afholder store arrangementer i Espelunden.

”Vi afholder en del indendørs- og udendørs stævner, og sidste år var vi 200 unge mennesker i Italien, hvor mange lærer hinanden at kende på den konto. Vi har vores fodboldskoler, som varer en uge hver sommer. Dem som altid er kommet dernede bryster sig af, at det er deres anden familie,” lyder det fra Avartas formand Kenneth Mumgaard.

