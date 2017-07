Stammer du fra vikingerne

Slægtsforskerne i Rødovre er gode til at finde medlemmer af familien, men ikke nye medlemmer. Foto: Privat

Af Emil Holtemann

Hører du til blandt dem, der synes at din forhistorie er spændende, eller har du bare undret dig over, hvor dine brune øjne stammer fra? Så kan Slægtsforskerne i Rødovre være foreningen for dig, for her hjælpes man nemlig ad med at kortlægge hvert sit familietræ.

”Vi samles til et medlemsmøde hver anden onsdag, hvor vi sidder og hjælper hinanden med forskellige ting med slægtsforskningen,” siger foreningens formand, Karin Forslund.

Slægtsforskning er en kreativ proces, som kræver struktur og individuelle mål, for ingen slægtsforskning er ens.

”Vi er på hver vores niveau i vores egen slægtsforskning. Nogle er helt nye, og trænger til at få noget hjælp. Andre er mere erfarne, men de kan også sidde med et eller andet problem, som andre tidligere har løst,” siger Karin Forslund, der leder foreningen på omkring 30 medlemmer.

Hemmeligheder bliver til historier

Der er hemmeligheder og løse tråde i alle familier, nogle mere fordækte end andre. Har du en løs ende, som dine forældre ikke kan svare på, kan slægtsforskningsmetoder hjælpe med at afdække historiens gang. Selv oplevede Karin Forslund at et storslået familietræ åbnede sig, da hun dykkede ned i sin morfars historie.

”Min morfar ville aldrig fortælle noget om sin familie, og så viste det sig, at min morfars slægt var kæmpestor. Der var blandet andet en stadfæstemand, en provst og en herredsfoged. Der var så meget, han kunne være stolt af i sin familie, men han vidste det ikke. Det havde jeg meget glæde af at finde ud af.”

Det er i kirken at skatten skal findes

Selvom kirkebøger ikke er det mest spændende man kan forestille sig, så er det takket være dem, at slægtsforskning er relativt nemt at tilgå.

”Det er i kirkerne at meget foregår, her bliver man bliver døbt, konfirmeret, gift og begravet. I 90% af tilfældene er det vi finder i arkivet, noget der er sket i kirken,” siger Karin, og påpeger at også lægsruller sladrer om mændenes soldatergerninger.

Dengang hvor slægts

forskning foregik med papir og blyant i arkiverne, blev noter væk og familietræet var svært at holde styr på. Sådan er det ikke længere, takket være computerprogrammer og digitalisering af rigsarkivet.

”Hver kirke fører deres egen kirkebog, men de er samlet på rigsarkivet. I dag er alle landes kirkebøger på internettet. De er skannet og gjort tilgængelige, så man kan sidde derhjemme og slægtsforske. Det kunne man ikke for 20 år siden, der måtte vi på landsarkivet og i rigsarkivet,” siger Karin Forslund, der glæder sig over de forbedrede muligheder for at udøve slægtsforskning, der er fulgt med den digitale udvikling.

