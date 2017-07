Mighty Blues Band imponerer på debutalbum (Hør første single her)

Værsgo - Mighty Blues Band i et stille øjeblik. Nu går det løs med releaseparty og debutalbum Foto: Jørgen Angel

Debutalbum De har ikke lige den gængse debutalder, men den københavnske sekstet Mighty Blues Band viser med deres første album ’Standing By A Mountain’, at rock ikke kender nogen alder.

Af André Bentsen

Du skal skrue ned for charmen og op for lyden, hvis du vil have det maksimale ud af rockscenens nyeste debutalbum. Det består udelukkende af egne kompositioner i en hårdtslående og skøn blanding af tung blues og sydstatsrock, men det er en umage flok meget voksne mænd, der står bag.

Her i Rødovre kender vi bandet, som dem, der har varmet den kolde ishockeyhal op, og som dem, der har fået glassene til at klirre på Rødager.

Nu er de små hyggescener skiftet ud med store ambitioner, når drengedrømmen bliver levet ud i livet.

’Standing By A Mountain’ er både en titel og en sang, som netop handler om at tage chancer, at gøre det, man brænder for og leve sine drømme ud uanset størrelsen af alle de forhindringer, der er på vejen.

Musikalsk befinder vi os i de amerikanske sydstater med tung og groovy bluesrock og storladen sydstatsrock med masser af guitarsoloer, der med garanti kalder på luftguitar. Guitarerne og harmonierne krydres virkningsfuldt med autentisk mundharpespil.

Imponerede produceren

Albummet er indspillet i Grapehouse Studio, hvor Dizzy Mizz Lizzy indspillede deres debutalbum, og produceret af Emil Sauer, som hidtil har haft heavy metal og alternativ rock på sin samvittighed.

“Det har været en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med disse glade, hyggelige og morsomme gutter, som er nogle af de mest beskedne musikere, jeg nogensinde har mødt. Af et band, der aldrig tidligere havde indspillet i et lydstudie, så må jeg indrømme at de gevaldigt tog fusen på mig. Jeg blev jeg blæst bagover over, hvor fedt de spillede sammen, hvor godt de groovede og, hvordan de bare skød den ene vilde solo af efter den anden,” siger producer og pladeselskabsdirektør Emil Sauer.

Praktisk talt hele bandet har slået deres rødder i Rødovres muld, men de er kommet langt siden da. Længere end de selv havde regnet med.

”Det her album er simpelthen en drengedrøm come true for os alle. Tænk at udgive et album – og være rigtig godt tilfreds med det – og så med musik, man altid har elsket, og som vi har haft fuld kunstnerisk frihed til at indspille. Det er simpelthen kæmpestort, og det er blevet langt bedre, end vi forventede,” siger forsanger Henrik Mai.

Bassisten Lars Schmidt lover, at det helt bevidst, at gutterne har valgt at kalde albummet ’Standing By A Mountain’.

”Ud over at titelsangen er et af albummets allerstærkeste numre, så beskriver det udmærket den proces, vi har været igennem. Det med at stå foran et stort, højt bjerg fyldt med forhindringer og helt ukendte veje og så virkelig gerne at ville helt op på toppen. Det med at tage chancen, når den byder sig til og så gå hele vejen, selv om det nogle gange godt kan være pisse hårdt,” siger Lars Schmidt.

Albummets første single, ”Going Nowhere”, kan streames og downloades fra fredag den 28. juli 2017.

Og der er releaseparty på rockklubben High Voltage i Boltens Gård i det indre København den 11. august

kommentarer