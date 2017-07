Tyve flygtede med detektiv hængende halvt ude af bilen

Alt varslede igen fred på parkeringspladsen blot få minutter efter årets vildeste scene lige fandt sted til højre for fodgængerfeltet. Foto: Brian Poulsen

VILD FLUGTSCENE Modig butiksdetektiv slap med overfladiske skræmmer, da han torsdag eftermiddag blevet hevet ind i en flugtbil og kørt væk af butikstyve i centeret.

Af André Bentsen

Det lignede en scene fra en actionfilm, da mindst to tyveknægte med hvinende bilhjul flygtede fra gerningsstedet med en detektiv hængende halvt ud af døren.

Forinden havde de stjålet en helt kurv fyldt med varer i en butik i centeret, men blev spottet af en ansat, der samtidig fik øje på butiksdetektiven.

Tyvene stak af til en bil, der holdt klar lige ude foran centeret, og skulle til at stikke af, da butiksdetektiven åbnede døren og råbte af dem.

Tyvene reagerede imidlertid med at trække ham ind i bilen og køre i meget høj fart ud af den godt fyldte parkeringsplads med detektiven hængende halvt ud af bilen.

Tæskede løs på ham

Fra avisens vindue kunne vi se, at mændene i bilen både sparkede og slog detektiven, mens han kæmpede sig ind i bilen.

Noget tyder på, at tyvene ikke er lokalkendte. De drejede i hvert fald med høj hast til højre ned af Højnæsvej, hvor der som bekendt er lukket af for gennemkørsel på grund af den store centerombygning.

Her smed de detektiven ud af bilen og ræsede så over for rødt lys på Rødovreparkvej, hvor de overhalede flere biler for at nå hurtigt ned til Rødovrevej, hvor de fortsatte mod København.

Det er dog langtfra sikkert, at de når så langt.

Mange vidner ringede nemlig til politiet, og centerets vagter kunne derfor overrække flotte billeder af bilens nummerplader til ordensmagten, da de nåede frem.

Butiksdetektiven selv, tog hele situationen med vanlig ro, selvom det kunne være endt meget galt for både ham og forbipasserende på den lille parkeringsplads.

