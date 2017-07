Hip Hop for evigt i Rødovre

$$$$$$: Ty Dolla $ign er bare en af 26 forskellige kunstnere, der skal underholde på scenerne til For evigt Hip Hop. Pressefoto Foto: Pressefoto

For Evigt Amerikanske Ty Dolla Sign, danske Suspekt og Ukendt Kunstner indtager hovedscenen sammen med mange andre, når Danmarks største hip hop festival får taget mødommen på rådhusplænen i Rødovre, men det er aktiviteterne og koncerterne på de mange små scener, der er med til at gøre ’For Evigt’ til noget unikt.

Af André Bentsen

Med plads til næsten 15.000 fans af de mest hardcore rytmesmede bliver For Evigt Hip Hop landets største bidrag til den hurtigt rimende musikkultur.

Dét kommer til at sætte sit præg på festivalen den 26. august, der bliver den største af sin slags. Her vil Rødovre Rådhusplæne få den helt rigtige kulisse til at holde de tunge beats oppe.

“Der mangler en festival for de mange elskere af Hip hop, men ikke kun for de mange fans, også for de mange nye bands, der popper op, men aldrig rigtig får chancen, fordi der ikke er den nødvendige platform. Det vil vi give dem. Hip hop er for mange det nye pop, og det er unægteligt den hurtigst voksende musikgenre over de sidste tyve år, så tiden er kommet til at give dem deres eget sted, hvor der både vil komme de allerstørste fra Danmark, og nogle kunstnere på vej op, men også nogle spændende artister fra udlandet,” siger Tanja Haddaoui, der er en af arrangørerne.

Tanja Haddaoui har før haft mere end en langefinger med i andre store koncerter i hjertet af Rødovre, og driver hver dag radiostationen CPH FM.

Derfor er der allerede masser af store samarbejdspartnere og sponsorer med inde over festivalen, som eksempelvis Royal Unibrew.

De største navne og en talentscene

“Det bliver top professionelt det hele. Vi går meget op i at give folk en oplevelse, der er værd at komme tilbage efter, så man kan starte en god tradition. Det gælder både for VIP-område, men mindst ligeså vel for alle andre gæster,” understreger Tanja Haddaoui.

“Selvom vi har de største navne på plakaten, en festival, der er fuldstændig vanvittig rent kunstnermæssigt, så tager vi også de unge med. Derfor får vi også en mindre scene, og prøver at samle de helt nye tendenser omkring rap og DJs,” lover Tanja Haddaoui.

For Evigt Hip Hop afvikles lørdag d. 26 august, hvor portene åbnes allerede kl. 10 for at give plads til det over 13 timer lange line-up.

Skulle selvfølgelig være i Rødovre

Over 25 forskellige artister fra ind- og udland fordelt på to forskellige scener vil optræde i løbet af dagen. På hovedscenen vil navne som Ty Dolla $ign, Section Boyz, danske Suspekt og Ukendt Kunstner spille. Peter Aagaard og Nick Coldhands er dagens konferenciers og vil stå for at introducere stjerneparaden af MCs.

Fokus i musikbookingen har dette år ligget på at ramme bredt inden for kongerigets grænser dog toppet af med et par enkelte udenlandske artister.

”Hvis man skal lave en fest på 13 timer, skal man tænke sig rigtig godt om, når man laver sit line-up,” siger Tanja, der aldrig har været i tvivl om, at festivalen skulle slå rod her i byen. ”Det skal være i Rødovre fordi vi kommer fra Rødovre. Radioen har været med til at sparke det igang, ligesom vi har været med til at starte en masse andre spændende ting de sidste 30 år. Det er det fede ved Rødovre. Her står alle sammen om de store kulturaktiviteter, og derfor har der også været god opbakning til For Evigt,” siger Tanja Haddaoui glad.

