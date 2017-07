Du får Danmarks bedste ældrepleje

Rødovre har landets bedste ældrepleje. Her er det dog et billede fra Ældredagen i centeret.

Alting var ikke bedre i de gode gamle dage. Til gengæld bliver fremtiden det, hvis du får ældreplejen i Rødovre, der ifølge ny undersøgelse fra Voxmeter har landets bedste.

Af André Bentsen

Kun Høje Taastrup og Lemvig kommer i nærheden af Rødovre, når borgerne selv vurderer den ældrepleje de får af kommunen.

I en ny undersøgelse fra Voxmeter tordner Rødovre Kommune ind på en klar førsteplads, og det er der især to grunde til, mener Britt Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget:

“Politisk prioritet og dygtige medarbejdere.”

Voxmeter har talt med folk over hele landet, og selvom man altid godt kunne tænke sig flere deltagere i den slags undersøgelser, er den statistisk i orden og virker som et repræsentativt udsnit.

“Når man spørger i samtlige kommuner, er det den samme præmis, der gælder, og forskellen er bare, at det i Rødovre er et af de højest prioriterede områder. Hvert år ser vi, hvad der skal til, for som minimum at fastholde serviceniveauet, og putter ekstra penge ind for at sikre, at ældreplejen har en udvikling, der matcher befolkningsudviklingen,” siger Britt Jensen.

Giver ekstra penge

Sidste år blev der visiteret 1000 timer ekstra til hjemmeplejen i Rødovre. Noget som i andre kommuner nederst på listen i undersøgelsen ville have betydet, at man så ville skære ned andre steder i ældreplejen, men ikke i Rødovre.

“Vi gav en tillægsbevilling på otte millioner kroner fordi det bliver ved med at være et behov, og ikke bare kan spares væk. Nogle gange svinger behovet lidt, men når det fortsætter over en længere periode, må man tilføre ekstra midler, hvis man vil fastholde kvalitetsstandarden, og det vil vi i Rødovre,” lover Britt Jensen.

Hun fremhæver den praktiske bistand, som eksempelvis rengøring, som et af de steder, hvor Rødovre skiller sig ud i forhold til kommunerne nederst på listen, men understreger, at der også i fremtiden er brug for hele tiden at prioritere området.

“Derfor er vi hele tiden ude og spørge de kommende pensionister og brugere af ældreplejen, hvordan vi skal gøre tingene, så vi kan få hele organisationen med. Lige nu er det blandt andet rehabiliteringsindsatsen, som der er fokus på,” siger hun og forklarer:

“Fremtidens brugere vil gerne beholde deres selvstændighed og selvbestemmelse. Derfor skal hjemmeplejen også visitere sådan så man lever sundere og længere og får hjælp til at styrke muskulaturer og så videre,” siger.”

Det lyder alt sammen meget godt, men ÆldreSagen har lavet en lignende undersøgelse, og der står Rødovre, som en af de kommuner, der har sparet på ældreområdet, hvordan forklarer du det?

“Det er der en helt simpel teknisk forklaring på. Pengene er bevilget på en anden konto, og det kan man læse direkte i budgettet. Hvis man sammenligner nøgletal, skal man gøre det rigtigt, så deres undersøgelse er misvisende. Vi undersøgte selv sagen en ekstra gang, da vi så den, og vi har tilført flere penge, ikke færre,” siger Britt Jensen, der fremhæver medarbejderne som helt afgørende for Rødovres førsteplads.

“Vi fastholder en løbende udvikling og efteruddannelse af medarbejdergrupperne, så de vedbliver med at være dygtige i den rolle de har. Det er dem, der bærer den her indsats,” understreger hun.

