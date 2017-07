Tager 864 kroner i timen for at godkende din carport

Byggesager Det er brugerne og ikke alle andre skatteydere, der skal dække udgifterne til behandling af byggesager, mener kommunalbestyrelsen i Rødovre, der er en af landets dyreste kommune at få behandlet sine sager i.

Af André Bentsen

I Hvidovre er det gratis at få behandlet sin byggesag på rådhuset. I Rødovre skriver kommunen en regning på 864 kroner per time, det tager at sagsbehandle tilladelsen til at bygge et parcelhus eller et etagebyggeri.

Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri, der placerer Rødovre blandt de fem kommuner, der har den højeste timepris i hele landet.

”Det kan undre, at der kan være så store forskelle, når reglerne og arbejdsopgaverne er ens, lige meget hvor i landet der skal bygges. Særligt fordi kommunerne ikke må tjene på sagsbehandlingen, men kun udskrive en regning, der svarer til de udgifter, de har. I Nordjylland kan Mariagerfjord sagsbehandle byggetilladelser til kun 307 kroner i timen, så jeg ved ikke, hvorfor det er så meget dyrere at sagsbehandle i Rødovre,” siger formand for Dansk Byggeri Hovedstaden Søren Tscherning.

Det ved formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune, Svend Erik Pedersen (F).

”Rødovre Kommune har beregnet timeprisen ud fra de retningslinjer, som den tidligere Energistyrelse har udstukket i deres gebyrvejledning fra 2015,” siger Svend Erik Pedersen og uddyber:

”Timeprisen tager udgangspunkt i de aktuelle budgettal. I timeprisen er indregnet de udgifter, der direkte og indirekte vedrører byggesagsområdet.

Justerer prisen efter behov

Han kan ikke forklare, hvorfor priserne skifter i takt med postnummeret, men understreger, at man hele tiden er opmærksom på, om prisen skal ændres.

”Jeg er ikke i stand til at forklare hvorfor forskellen er så stor mellem flere af kommunerne, men grundlaget for beregningen af timeprisen er givetvis meget varierende. Grundlaget for gebyret sammenholdes løbende med budgettet for det kommende år for at se om der er noget, der eventuelt skal justeres,” siger Svend Erik Pedersen.

De tre dyreste kommuner i Hovedstadsområdet er Rødovre med 864 kroner i timen, København med en timepris på 799 kroner og Frederiksberg Kommune med en timepris på 741 kroner.

”Generelt må man bare sige, at kommunerne i hovedstadsområdet godt ved, hvad de skal tage for deres ydelser, og det gælder også timeprisen, som ikke ligger i den lave ende. Kommunerne i Region Hovedstaden opkræver i gennemsnit 168 kroner mere i timen end kommunerne i Region Nordjylland,” siger Søren Tscherning.

Gratis eller brugerbetalt

I Ballerup og Hvidovre er politikerne gået en helt anden vej, og har gjort sagsbehandlingen af byggetilladelserne gratis.

”Det er en god måde at byde alle, der vil bygge og investere i kommunen, velkommen. Det er dog afgørende, at ventetiden ikke bliver længere, fordi det er gratis. En kort ventetid er meget vigtigt,” mener Søren Tscherning.

Det er dog ikke noget, der er på tegnebrættet i Rødovre Kommune.

”Kommunalbestyrelsen har hidtil ønsket at fastholde en kostægte beregning af byggesagsgebyret, således at det er brugerne, der dækker udgifterne og ikke skatteyderne i almindelighed. Og det synes jeg er ret og rimeligt,” påpeger Svend Erik Pedersen.

