Folkeskolen skal på charmeoffensiv

Rødovre Kommune har en opgave i, at fortælle nytilflyttere, hvad kommunens folkeskoler kan tilbyde, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hanen (S). Foto: Arkiv

folkeskolen Manglende faglig udfordring er en af de primære årsager til, at forældre vælger at sende deres børn i privatskole. Det viser en kommunal undersøgelse.

Af Christian Valsted

Hvorfor har du valgt at sende dit barn i privatskole? Det spørgsmål ville Rødovre Kommune gerne have svar på, og derfor sendte de i foråret et spørgeskema ud til forældre til privatskoleelever. Forældre til i alt 318 privatskoleelever modtog brevet og i alt har kommunen fået 124 svar retur.

Undersøgelsen viser, at mere end hver tredje af de adspurgte forældres børn er startet i 0. klasse på en privatskole og derfor aldrig har gået i kommunens folkeskole.

De øvrige svar viser, at forældrene primært har anført manglende faglige udfordringer og manglende konfliktløsning mellem børnene som primære årsager til, at folkeskolen er valgt fra.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), understregede på sidste måneds kommunalbestyrelsesmøde, at det er vigtigt at holde fast i, at andelen af elever, der de sidste ni år har skiftet til privatskole, kun er steget fra 11 til 12 procent.

”På landsplan er tallet 18 procent, så vi ligger langt under landsgennemsnittet. Bare lige så vi får proportionerne på plads,” sagde Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Kvaliteten skal være i orden

Det er Rødovre Kommunes holdning, at det ikke må være kvaliteten i undervisningen der er årsag til, at forældre fravælger folkeskolen. Flemming Lunde Østergaard Hansen mener i den forbindelse, at det er vigtigt at fortælle, hvad Rødovres folkeskoler kan tilbyde, så forældre ikke fravælger folkeskolen på et uoplyst grundlag.

”Der er en særlig opgave i at fortælle de mange nye børnefamilier, der flytter til byen med små poder, hvad folkeskolerne i Rødovre kan. Det kræver et stærkt samarbejde mellem skoler, børnehaver og vuggestuer. Jeg har talt med mange nye tilflyttere der ikke har nogen anelse om, hvad folkeskolen i Rødovre kan. Forældre der har meldt deres børn ind i en privatskole på forhånd,” siger han.

Valget er frit

Undersøgelse viser, at henholdsvis 23 og 25 procent af de adspurgtes forældres børn er overgået fra kommunens folkeskole til privatskole i 6. klasse og 7. klasse. Hos Venstre mener gruppeformand Claus Gisselmann Olsen som udgangspunkt, at det skal være op til de enkelte familier at vælge om de ønsker at bruge privatskole, friskole eller folkeskolen, men de faktuelle forhold om folkeskolerne skal være på plads, siger han.

”Vi har været optaget af at finde af, hvorfor folkeskolen bliver fravalgt. Mange af tilbagemeldingerne går på, at forældrene er nervøse for, om eleverne lærer nok. Det skal forvaltningen være opmærksom på, så der ikke breder sig misforståede holdninger om vores folkeskole. Det skal gerne være de faktiske forhold, der er den generelle opfattelse af vores folkeskole, så det er på rigtige baggrunde at forældrene vælger hvilken skole de ønsker at sende deres børn i,” siger han.

