Børnene er helt rundt på gulvet

Valdemar og Fayz var begge to enige om, at det er rigtig sjovt at spille fodbold på en anderledes måde. 'Active Floor' indeholder også læringsspil indenfor matematik, dansk og naturvidenskabelige fag. Foto: Red.

sved på panden Velfærdsteknologien er kommet til Børnehuset Mælkevejen, hvor en nyt digitalt gulv kombinerer leg, læring og bevægelse. ”Det giver mening at bruge teknologien med børnene,” siger institutionsleder Lærke Lundø.

Af Christian Valsted

På strømpesokker står kammeraterne Valdemar og Fayz på hver deres banehalvdel på en digital boldboldbane midt i fællesrummet i Børnehuset Mælkevejen i Nørrekær.

De er klar til kamp og da institutionsleder Lærke Lundø fløjter kampen i gang med et tryk med foden på spillepladen, pisker de to drenge rundt efter den lille kugle, så sveden pibler frem.

Spillepladen er en stor vinylmåtte og i loftet over de to fireårige drenge hænger der en computer der er udstyret med et kamera. ’Active Floor’ hedder den interaktive læringsform, der ligner en gigantisk udgave af en iPad, hvor børnene med hænder og fødder får læring ind genenm bevægelse og gamification.

”Det er et supplement til alt det andet vil laver og vi har været rigtig glade for ’Active Floor’. I det ene øjeblik kan vi spille et aktivitetsspil, hvor børnene kan få rørt sig, og i næste øjeblik kan vi lave sprogarbejde med en gruppe børn,” siger institutionsleder Lærke Lundø imens hun finder Rødovre Kommunes egen bog ’Arne i Rødovre’ frem.

”Børnene skal alle sammen lære bogen at kende og med bevægelsesspillet kan flere børn være med,” siger Lærke Lundø, imens hun bladrer rundt i bogen med den ene fod.

Digital dannelse

Børnehuset Mælkevejen er den første institution i kommunen, der prøver kræfter med teknologien. Institutionen har lejet ’Active Floor’ i tre år for 58.000 kroner og Lærke Lundø glæder sig til at bruge den nye teknologi i hverdagen.

”Det skal understøtte de temaer og de ting vi laver. Jeg synes at det giver mening at bruge teknologi og give børnene en begyndende digital dannelse. Teknologien er alle steder og den kan også komme os til gode,” siger institutionsleder Lærke Lundø og finder et spil frem, hvor børnene skal plante og vande blomster og finder insekter.

”Det er et simpelt spil, hvor vores vuggestuebørn også kan være med. Det synes de er super sjovt,” inden hun understreger at institutionen bruger det nye legetøj med måde og i et tempo, hvor både børn og pædagoger kan følge med.

”Vi har valgt, at det først og fremmest skal være sjovt og ikke tvang. Derfor er det nødvendigvis heller ikke alle pædagoger der skal være med fra start. Gulvet kan bruges af på mange forskellige måder pædagogisk og vi glæder os til at lære det bedre at kende i de kommende år,” siger Lærke Lundø.

