Forebyg overfald med krammesport

Alt andet end en angrebssport Lær at reagere i pressede situationer med Yawara Jiu-Jitsu Klub, og bliv trænet af en tidligere VM-sølvvinder.

Af Emil Holtemann

Hos Yawara Jiu-Jitsu Klub lærer du at kaste med mennesker, for at kunne forsvarer dig selv i pressede situationer. Jiu-Jitsu er en blanding af karate og judo, men mest af alt er det selvforsvar.

”Det der adskiller sig fra judo og karate er, at man er nødt til at blive angrebet først. Det er ikke en angrebssport,” siger formand for Yawara Jiu-Jitsu Klub, Per Jensen.

”Man får selvtillid af at lære at kunne reagere i situationer, hvor man bliver presset. I stedet for at gå i panik, når folk hiver fat i én, så kan man komme fri af forskellige greb, og bevare roen ved et overfald,” lyder det fra Per Jensen, der har dyrket Jiu-Jitsu i 26 år.

Stigende frygt giver “desværre” også flere medlemmer

Selvom Yawara blot er 50 medlemmer mod 100 tidligere, så har de den seneste tid mærket en fremgang, og dét er Per Jensen ret overbevist om, skyldes en stigende frygt i befolkningen.

”I øjeblikket er det helt tydeligt, at folk gerne vil kunne forsvare sig selv, fordi der er ret meget i medierne med unge mennesker, der bliver truet i nattelivet, og kvinder der er bange for at blive voldtaget.”

Blandt Yawaras medlemmer findes pædagoger, slagtere, direktører og så er der politimændene.

”Vi har haft et par politimænd dernede gennem årene. En af vores instruktører underviser på politiskolen i Odense og Brøndby,” siger tandlæge Per Jensen, som peger på, hvorfor sporten er populær i vores politistyrke.

”De kan ikke slå og sparke til folk, det ser jo ikke godt ud på tv,” griner han.

En hyggeklub der river medaljer i hus

”Vi er blevet drillet med at være en hyggeklub, men når man så ser på medaljerne, hiver vi nogle point hjem,” griner den tidligere VM-sølvvinder i Jiu-Jitsu Per Jensen.

Hygge er et vigtigt element i foreningen, hvor det yngste medlem er 10 år, og det ældste nærmer sig 70, og hvor der er plads til både tykke og tynde.

”Man får både motion, lærer selvforsvar og man har det sjovt. Man kan træne på det niveau man ønsker. Hvis man vil være landsholdskæmper kan man det eller træne en gang om måneden, så er det også muligt,” siger Per Jensen, der fortæller at det koster 400 kroner per halvår, men at man kan få den første måned gratis, hvis man ønsker at prøve kræfter med Jiu-Jitsu.

Bliv tryg på et halvt år

”Efter et halvt år kan man afværge de fleste situationer. Man kan ikke noget vildt og fancy. Hvis målet er, at man ikke ligger nederst i en slåskamp og bliver trampet på, eller bliver voldtaget, så kan man klare sig med et halvt års træning,” lyder det fra Per Jensen, der mener, at man allerede efter kort tid bliver mere årvågen og rolig i situationer, hvor det spidser til.

