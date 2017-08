Falske breve i omløb

Rødovre kommune har erfaret, at der er sendt falske breve ud til borgere i Rødovre Kommune. Foto: Arkiv

falsum Rødovre Kommune advarer om falske breve om tilslutning til fjernvarme.

Af Christian Valsted

I forbindelse med indlægning af fjernvarme i deres område, er De udvalgt til at være den første der får leveret.” Sådan starter et brev, som en borger har modtaget fra ’Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning’. Der er bare et problem; Rødovre Kommune kender intet til brevet og advarer nu mod det falske brev.

”Der er mange detaljer der gør, at det ligner et brev som Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har sendt ud,” siger sekretariatschef i Teknisk Forvaltning, Else Søndergaard Dam.

I brevet, der er skrevet på nogenlunde fejlfrit dansk, er der blandt andet brugt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings logo, kommunens adresse og indtastet forbrugernummer, der er med til at gøre brevet validt.

”Der er tale om et rigtig godt falsum, men Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har ikke sendt disse breve og vi har nu meldt sagen til politiet,” oplyser Else Søndergaard Dam.

Ring til politiet

I det falske brev står der videre, at en inspektør senere vil komme og inspicere ens bolig forud for selve installationen og det bekymrer Rødovre Kommune, der derfor opfordrer alle til at kontakte politiet, hvis man bliver kontaktet om en inspektion af ens bolig.

Rødovre Kommune har ingen idé om, hvor mange borgere der har modtaget brevet.

De blev selv gjort opmærksom på det falske brev i fredags, der en borger på Lisbjergvej undrede sig over, hvorfor det kun var naboen der var blevet kontaktet.

”Måske er disse breve sendt ud til mange. Vi ved det ikke og derfor vil vi gerne høre fra borgere der har modtaget brevet,” siger Else Søndergaard Dam.

kommentarer