Vanvittig redningsaktion : Se den dramatiske video fra IrmaByen

På billeder her over kæmper håndværkeren mod flammerne med en spånplade. Sekunder senere bliver han reddet af kranføreren, der vender kranen mod håndværkeren, som redder sig ved at hænge fast i kranens stålwire, som man kan se i videoen på denne side. Foto: Privat

VIDEO En håndværker blev reddet i sidste øjeblik fra brændende bygning i IrmaByen af hurtigopfattende kranfører.

Af Christian Valsted

Det kunne være endt grueligt galt, men takket være en snarrådig kranfører sluttede dagens drama i IrmaByen, som en vaskeægte heltehistorie. Omkring klokken 12.30 udbrød der en kraftig brand i en af tagkonstruktionerne til ’Mokkahusene’ i IrmaByen.

Branden opstod, da der var ved at blive lagt tagpap på bygningen og flammerne spredte sig lynhurtigt, da der også gik ild i flamingo og isoleringsmateriale. Det sendte en kulsort røgsøjle mod himlen, der kunne ses flere kilometer væk.

To håndværkere, der arbejdede på bygningens tag, blev fanget af de høje flammer. Den ene nåede at hoppe en etage ned og slippe væk, mens den anden bygningsarbejder blev fanget på taget. Som billedet øverst viser, måtte han holde flammerne på afstand ved at bruge en spånplade som skjold.

Dagens helt

Nede fra jorden havde kranfører John Pedersen fulgt det dramatiske optrin fra nærmeste hold. I første omgang havde han forladt sin plads i kranen, da den sorte røg gjorde det svært at orientere sig, men rent instinktivt satte han sig tilbage i den store maskine og rettede kranens arm mod taget på den brændende bygning, da han hørte, en person var fanget på taget. Det skriver TV2, der har talt med dagens helt.

”Jeg tænkte bare, at han skulle ned. Ellers ville han jo brænde op, og kranen var det eneste redskab, vi lige havde ved hånden,” siger kranføreren til TV2.

Håndværkeren på det brændende tag nåede i sidste øjeblik at kaste sig ud og gribe fat i to jernkæder på John Pedersens kran, inden flammerne nåede ham, som det også kan ses i videoen nederst i artiklen. Dinglende højt oppe i luften kunne kranfører John Pedersen herefter sænke den lettere forbrændte bygningsarbejder mod jorden med livet i behold.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at de to håndværkere begge blev kørt på hospitalet med forbrændinger på hænder og i ansigtet. Politiet oplyser samtidig, at brandvæsenet hurtigt fik bugt med flammerne.

