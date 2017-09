Slut med røde postkasser i Kærene

Danskerne sender markant færre breve end tidligere og derfor er der ikke længere på behov for samme antal røde postkasser i bybilledet. Foto: Brian Poulsen

færre postkasser Det er nye tider for de traditionsrige røde postkasser. Det omfattende net at postkasser svinder ind, og i Kærene er den sidste røde postkasse fjernet.

Af Christian Valsted

Arne Bryde fra Maglekær fik sig noget af en overraskelse, da han forleden ville sende et godt gammeldags brev. Uanset hvor han bevægede sig hen i Kærene kunne han ikke komme af med sit brev. De før så synlige røde postkasser var nemlig alle sammen væk.

”Jeg husker, at der tidligere har været tre postkasser herned i Kærene, men nu er der ikke én eneste tilbage. Det er helt tosset og for dårligt,” siger Arne Bryde, der fremover må til Nygårds Plads eller til Roskildevej ved ’Juletræsgrunden’, når han skal sende breve, fødselsdagskort

eller lignende.

”Jeg sender jo ikke så meget post i dag, som jeg gjorde tidligere, men det er jo snart jul og der sender jeg gerne julekort,” siger han.

Tilpasset virkeligheden

De seneste ti år er antallet af breve mere end halveret, og det er netop færre breve, der er årsag til, at Post Nord tilpasser antallet af postkasser til den virkelighed, hvor danskerne sender markant færre breve end tidligere.

”Det giver ikke mening at tømme tomme eller næste tomme postkasser. Beslutningen om at nedtage en postkasse baserer sig på faktiske målinger af, hvor mange der reelt bruger den,” oplyser Post Nord til Lokal Nyt.

Det har Arne Bryde fuld forståelse for, men han undrer sig over, at de røde postkasser er blevet pillet ned fra den ene dag til den anden.

”De kunne i det mindste oplyse, at de fjernede postkasserne, så behøvede jeg ikke gå rundt i Kærene og lede efter dem,” siger han.

