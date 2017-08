Netbrugere: Islevbadet skal være offentligt igen

I dag kan alle benytte Islevbadet på Nørrevangen, men som borger kan du ikke komme ind direkte fra gaden. Man skal være medlem af en forening. Foto: Arkiv

islevbadet 88 procent af deltagerne i en afstemning på rnn.dk, så gerne at Islevbadet ændrer status fra foreningsbad til offentligt bad. Politisk er der delte meninger om svømmehallens fremtid.

Af Christian Valsted

Duften af klor er for en stund forsvundet i Islevbadet. Den lille svømmehal på Nørrevangen er tørlagt i forbindelse med en større renovering, der skal sikre at badet lever op til de gældende miljøkrav. Islevbadet blev af økonomiske årsager omdannet fra offentligt bad til foreningsbad tilbage i august 2011. Når badet står klar til brug i december måned vil det fortsat være som forenings- og skolebad, men ifølge langt størstedelen af deltagerne i en afstemning på avisens hjemmeside, rnn.dk, er der et ønske om igen at kunne bade frit i Islev. Hele 88 procent af deltagerne i en undersøgelse ønsker at Islevbadet igen bliver offentligt, og det ønske kan meget vel blive til virkelighed.

I øjeblikket er der ikke planer om at omdanne badet, men med det kommende byggeboom på SPF-grunden og Rødovre Kommunes ID-Linje fra Islev Torv til den kommende letbanestation, er det ikke utænkeligt, at byens politikere vil kigge med andre øjne på Islevbadet.

”Det er bestemt en mulighed igen at åbne badet op. Der sker mange spændende ting i Islev og vi forventer mange nye borgere, og vi har tilkendegivet overfor forvaltningen, at det skal med i overvejelserne, hvordan badet på en eller anden måde kan trækkes frem og gøres mere attraktivt,” siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jan Kongebro (S).

Øget drift

Det kommer ikke bag på den socialdemokratiske politiker, at mange borgere ønsker et offentligt bad, men om badet igen bliver offentligt, afhænger af mange ting.

”Hvis Islevbadet igen skal være et offentligt bad, vil det betyde flere udgifter til driften. I første omgang skal vi regne lidt på tallene og se hvordan økonomien hænger sammen,” siger Jan Kongebro.

Oplagt borgerdrevent forslag

Hos Enhedslisten mener viceborgmester Peter Mikkelsen, at udviklingen i Islev med planerne på SPF-grunden er et godt argument for igen at åbne Islevbadet op. Han vil ikke afvise at partiet på et tidspunkt vil tage sagen op, men han håber at sagen i stedet vil rejse sig som et borgerdrevent forslag.

”Det er et oplagt emne som et borgerdrevent forslag og hvis der er mange der har tilkendegivet at de ønsker et offentligt bad, så skulle det ikke blive svært at samle de 1305 underskrifter det kræver,” siger Peter Mikkelsen.

Hos de Konservative afviser partiformand Kim Drejer Nielsen heller ikke idéen.

”Det kunne være en god investering for området, men det afhænger selvfølgelig af prisen. Da Islevbadet blev lavet til foreningsbad var det af økonomiske årsager, men det var en helt anden økonomisk virkelighed for år tilbage. Derfor ser jeg det som en god mulighed for at få et godt tilbud i Islev,” siger han.

Hos Venstre er Claus Gisselmann mere lunken ved tanken.

”Vi har været skeptiske i forhold til kommunens prioritering af Vestbad. Nu har vi sat mange millioner af til Vestbad, og jeg tror ikke, at vi kan finde økonomi til at igen at gøre Islevbadet offentligt,” siger han.

FAKTA:

Afstemning på rnn.dk

I dag er Islevbadet et foreningsbad. Ser du gerne, at Islevbadet igen bliver åbnet for offentligheden?

Ja (88%, 183 stemmer)

Nej (12%, 25 stemmer)

Antal stemmer: 208

kommentarer