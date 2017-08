Uforudset vandledning fordobler prisen på stibro

Foto: Brian Poulsen

Brobygning Siden kommunalbestyrelsen bevilligede 1.3 millioner kroner til en stibro, kom en vandledning i vejen, dét får nu økonomiske konsekvenser.

Af Emil Holtemann

I onsdags indstillede økonomiudvalget i Rødovre Kommune at frigive 2 millioner kroner til opførelse af en stibro over Jyllingevej, som går under navnet Jyllingevejbroen. Broen er en del af et større projekt, der forbinder Vestvolden for cyklister. I begyndelsen af 2015 startede byggeriet, men en maskine stødte på en 110cm vandledning opsat af forsyningsselskabet HOFOR.

”Vi må forvente, at broen står færdig i løbet af efteråret. Det ligger i kortene, at en større del af omkostningerne dækkes, da årsagen dertil, ligger i de fejlagtige tekniske oplysninger, som vi ikke har haft indflydelse på,” siger formanden for Dansk Folkeparti i Rødovre Niels Spittau.

Kommunalbestyrelsen afsatte allerede i 2011 1,3 millioner kroner til Jyllingevejbro-projektet. ”Fordi det var og er et godt projekt, ikke kun for Rødovres borgere, men for hele det storkøbenhavnske område. Historisk, kulturelt og nu selvfølgelig også som et naturområde der benyttes af mange,” mener Spittau.

Vandledningen skulle vise sig at få kostbare konsekvenser for byggeriet, Rødovre Kommunes samlede udgifter vil i værste fald kunne beløbe sig til 3.330.000 kroner, det er altså 2 millioner kroner mere end først antaget.

”Vi skal se det således, om det er rimeligt, at Rødovre måske kommer til betale op til maximalt 2 millioner kroner yderligere for dette projekt,” siger han og svarer selv på, hvorledes han finder det rimeligt.” Det mener vi, at det er, selvom vi naturligvis håber, at ekstraudgiften bliver mindre.”

