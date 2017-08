74 rækkehuse til leje

Arbejdet med at forvandle SPF-grunden er i gang. Morten Borup forventer, at huslejen, alt efter størrelsen på rækkehuset, vil koste mellem 14.000 og 17.000 kroner om måneden. Foto: Brian Poulsen og visualiseringer

familieboliger ”Der er ikke mulighed for at leje et hus i Rødovre, og det vil vi lave om på,” lyder en af forklaringerne fra Morten Borup, udviklingschef i Cervo Gruppen, om grunden til at 74 nye række- huse bliver lejeboliger på SPF-grunden.

Af Christian Valsted

Lejeboliger er en mangelvare i Rødovre, men til næste år vil de første af i alt 74 indflytningsklare rækkehuse til leje stå færdige på den tidligere SPF-grund i Islev. De kommende rækkehuse bliver mellem 116 og 145 kvadratmeter, og udviklingschef Morten Borup fortæller, at en af årsagerne til, at valget faldt på lejeboliger, er, at det næsten ikke er muligt at bo til leje i et hus i Rødovre.

”Vi har kigget rundt i byen og orienteret os om, hvad der er af muligheder i Rødovre. Det er også i samspil med IrmaByen, som har mange boliger til salg. Derfor vælger vi denne løsning,” fortæller Morten Borup.

Står selv for udlejning

Planen er samtidig, at det er Cervo Gruppen selv, der vil agere boligselskab med alt hvad det indebærer af boligadministration og indkrævning af husleje.

”Det har vi gode erfaringer med, så det er tanken,” siger Morten Borup.

Ejendomsudviklingsvirksomheden Cervo Gruppen har købt den store grund i Islev af statens ejendomsselskab Freja, og i øjeblikket er nedrivningsarbejdet i fuld gang.

”Vores arkitekt er snart færdig med sit arbejde, og de sidste detaljer er ved at falde på plads,” siger Morten Borup, inden han fortæller, at der især har været fokus på at forhindre indkigsgener i rækkehusene der bygges i to og tre plan i området væk fra Slotsherrensvej.

Naboer inviteres til møde

Ud over de mange nye rækkehuse bliver der også forhandlet med en partner om at opføre 110 lejligheder og knap 1000 kvadratmeter erhverv i en dobbeltkarré mod Slotsherrensvej.

Byggeplanerne har vakt opmærksomhed fra nysgerrige naboer, og derfor vil Cervo Gruppen i august måned invitere alle naboer og andre interesserede til et orienteringsmøde, hvor de kommende planer for området vil blive gennemgået.

”Der er mange naboer med spørgsmål, og det er helt forståeligt. Det er kun i vores interesse at informere så meget som muligt, og vi vil melde nærmere ud om en dato, når flere naboer er tilbage fra ferie,” fortæller Morten Borup, der samtidig kan afsløre, at det kommende boligområde vil få navnet ’Islevhave’.

“Islev er et godt navn der appellerer til mange, så det vil vi gerne holde fast i,” siger udviklingschefen.

Du kan læse mere om det kommende boligprojekt på islevhave.dk.

