Nominér en ven til 2610-prisen

April måneds vinder af 2610-Prisen, Leon Skriver Hansen, var ikke i tvivl om, at han ville bruge de ekstra penge på sin hustru, der hjalp ham med at løbe mere end 140 kilometer for Kræftens Bekæmpelse. Foto: Brian Poulsen

2610-prisen Den 1. juli er sidste frist for nominering af Rødovreborgere til 2610-Prisen.

Af André Bentsen