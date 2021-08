Yawara – Rødovre Jiu-Jitsu klub

Formand:

Per Gewecke

Kontakt:

–

Klar til nye medlemmer

Yawara – Rødovre Jiu-Jitsu klub – håber på flere nye medlemmer, fordi de har mistet mange under coronakrisen.

Formanden for Yawara, Per Gewecke, viser rundt og fortæller om Jiu-Jitsu eller mere mundret selvforsvar i kælderlokalet under hal 3 i Rødovrehallen.

”Når vi træner, er vi nødt til at have en meget høj disciplin. Fordi det er en sport med nærkontakt, kan man komme til skade, hvis vi ikke har disciplin,” siger Per Gewecke, der til gengæld kan love, at man udvikler sig både personligt og fysisk.

”Når man lærer selvforsvar, så får man selvtillid samt en bedre forståelse for egne og andres grænser og en række positive værdier for hverdagen.”

Børnene har savnet os

Hos den cirka 50 år gamle klub Yawara er der et børne- og et voksenhold, der undervises af meget erfarne instruktører, der har flere medaljer fra danske mesterskaber i bagagen.

”Vi er glade og tilfredse. Selvfølgelig kan vi godt tænke os mere trænings- og haltid. Men i første omgang glæder vi os over, vi har en fantastisk hal, hvor vi får stillet muligheder til rådighed, som andre kampsportsklubber misunder os,” siger Per Gewecke, der håber på flere medlemmer i efteråret.

”Da der blev åbnet igen i maj måned, var det bare fedt at komme i gang igen, blandt andet fordi vi har hørt fra børnene, at de har savnet os, men de elsker altså også at være her.”

”Desværre har vi mistet medlemmer på grund af corona og samtidig har vi ikke kunnet tage nye medlemmer ind, fordi kampsport har været lukket. Men nu er vi her og vi har plads, så det er bare at møde op,” siger Per Gewecke og tilføjer:

”Man skal ikke tænke, at man er for gammel til at starte til Jiu-Jitsu,” for han var selv 42 år, da han stillede på måtten for første gang, i øvrigt sammen med sin datter og søn.