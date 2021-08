RSIK Kunst



Formand:

Fie Aagaard

Kontakt:

formand@rsik-kunst.dk

Hjemmeside: www.rsik-kunst.dk

Isen kan bære alle

En skøjtebane kan måske føles som et noget usikkert element, for de uprøvede, men formand i RSIK Kunst, Fie Aagaard, forsikrer hold på alle niveau.

RSIK er synonym med ishockey, men Rødovre Skøjte & Ishockey Klub har også en afdeling for kunstskøjteløbere og her er der plads til alle, uanset niveau.

”Vi har både FunSkate, hold for begyndere, med ’hold i hånd piger’, Mix-hold for børn og unge med særlige behov, voksenhold samt alders- og niveauinddelte hold for konkurrence- og mesterskabsløbere,” oplyser formand Fie Aagaard.

Kunstskøjteafdelingen deler istid med Rødovre Mighty Bulls og Rødovre Ishockey Klub og har træning både på og uden for isen.

”Vi går op i, at det skal være sjovt at komme til træning, samtidig med at alle vores medlemmer udvikler deres tekniske færdigheder,” fortæller Fie Aagaard.

Hvert år afholder klubben juleafslutning, fastelavn og en stor afslutningsshow, hvor alle vores skøjteløbere deltager.

Hvis du eller dit barn har lyst til at få en gratis prøvetime, så send os en mail på provetime@rsik-kunst.dk.

”Så finder vi et hold, der passer til lige netop dig. Du kan låne skøjter gratis til prøvetimen,” siger Fie Aagaard.