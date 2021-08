RS Volley



Formand:

Peder Toftgaard

Kontakt:

Tlf.: 26 81 02 78

toftgaard39@gmail.com

RS Rødovre Volley ser positivt på fremtiden

Det er en volleyballklub i fremdrift, der ser frem til sæsonstarten her i august.

RS Rødovre Volley har brugt coronapausen på at tage klubbens fremtid op til overvejelse. I de sidste fem år har klubben haft et holdsamarbejde med Ishøj Volley på ungdoms- og seniorsiden, men efter den forgangne sæson har klubben valgt at stoppe dette samarbejde og stå alene.

“Det giver os større frihed til at rykke hurtigt på tingene, når beslutninger skal tages,” siger formand Peder Toftgård.

Efter nogle gode år, i samarbejde med Ishøj Volley, har RS Rødovre Volley i dag spillere nok til at stå på egne ben.

”Og vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi satser stort på ungdomsarbejdet,” siger Peder Toftgård. Det understreges af, at RS Rødovre Volley har ansat en fuldtidstræner til den kommende sæson. Valget er faldet på den 24-årige Mark Piorkowski fra New Jersey, USA, som har flere års erfaring som både spiller og træner.

“Vi venter os meget af samarbejdet med Mark Piorkowski, som skal være spillende træner for vores talentfulde herrehold, som i den kommende sæson spiller i Danmarksserien,” siger Peder Toftgård.

Mark Piorkowski skal også være træner for HU17-holdet, samt være inde over træningen for U15 drenge og piger.

“Det er jo ikke gratis at hente en fuldtidstræner ind, så vi skal også have noget for pengene,” siger Peder Toftgård, som også nævner ’Vores Sunde Hverdag’ og etablering af Bedstevolley for de ældste Rødovreborgere, der er projekter, som Mark Piorkowski bliver involveret i.

“Vi kan mærke, at FIR og Rødovre Kommune, sammen med DGI, i disse år rykker positivt på tingene og ønsker at få flere børn og unge til at dyrke foreningsidræt,” siger Peder Toftgård.

Det er en udvikling, som RS Rødovre Volley hilser velkommen og ønsker at være en del af. Det er derfor naturligt for RS Rødovre Volley at være med i projektet Børn og Unge i forening, som er et samarbejde mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn omkring foreningsudvikling de kommende fire år.

Af udviklingsprojekter nævner Peder Toftgård fastholdelse af de unge mennesker i foreningsidrætten og udvikling af egne trænere.

“Vi har de senere år oplevet en vækst i antallet af børn og unge, som ønsker at spille volley. Det stiller blandt andet krav om at udvikle egne trænere,” siger Peder Toftgård.

Af andre projekter kan nævnes Vores Sunde Hverdag, som RS Rødovre Volley også er en del af. Det er et samarbejde med foreninger i SFO-tiden, hvor skoleelever i 1. til 4, klasse kan prøve kræfter med kidsvolley i SFO-tiden. Det er et spændende projekt,” siger Peder Toftgård.

“Med vores mangeårige Kids ansvarlige, Lars Vallentin, ved roret, skal det nok blive en succes. Vi har været så heldige at kunne råde over Hal 2 til dette projekt, så SFO-børnene kommer derfor til at træne ved siden af vores Kids i Hal 1. Vi håber derfor, at endnu flere børn ønsker at starte til Kidsvolley,” fortæller Peder Toftgård.

Klubbens kulturbærere

Status på RS Rødovre Volley lige nu er, at klubben har en meget velfungerende Kidsafdeling med cirka 50 børn fra 0. til 6. klasse, samt ungdomshold i alle aldersklasser for både drenge og piger.

På seniorsiden har RS Rødovre Volley et dame- og et herrehold, samt et MixMax-hold, som er et hold for voksne af begge køn uanset niveau, kan være med.

Klubbens Mixhold, som hovedsagelig består af gamle RS’ere, er klubbens kulturbærere. Det er på dette hold, at spillerne – anført af klubbens mangeårige kasserer Karin Finner Madsen, kan huske tilbage til de gode gamle dage, hvor Rødovrehallen i påskedagene var fyldt med (fest-)glade spillere fra flere lande.

Til maj 2022 håber klubben igen at kunne fylde Rødovrehallen, idet klubben skal være vært for det officielle Danmarksmesterskab for U15 drenge og piger.

“Det bliver en spændende opgave, som vi helt sikkert skal lykkes med at løfte i flok. Her kan vi blandt andet trække på klubbens erfaring med afvikling af Påskestævnet, og de senere år har vi også vist, at vi kan fylde både Rødovrehallen og Stadionhallen med glade børn til det årlige skolestævne for Rødovre Kommunes skoler. Vi har mange frivillige forældre og andre med interesse for klubben som kommer, når vi kalder, og det sætter vi pris på,” siger Peder Toftgård.

“Vi har altid plads til nye spillere, så kig på vores hjemmeside, hvis du ønsker at spille volley i Rødovre,” slutter han.