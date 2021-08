Rødovre Tennisklub



Formand:

Poul Lundberg Andreasen

Kontakt:

Tlf.: 20 21 99 13

poul@lundberg-consulting.dk

Hjemmeside: www.roedovretennis.dk

Tennis når det passer dig

I Rødovre Tennisklub er det muligt at spille tennis året rundt. Udendørs fra 1. maj til 30. september og indendørs fra 1- oktober – 30. april.

Banerne er til rådighed kl. 6.00-24.00 alle 7 dage i ugen, selvom det er jul, påske, pinse eller andre helligdage. Som medlem har man adgang til et system, hvor det er meget let at booke en ledig bane. Det kræver bare eget og en makkers medlemsnummer for at booke.

For at have tilstrækkeligt med valgmuligheder har de fleste faste spillere lavet netværk, hvor der ad hoc sættes spilleforløb op, som det nu passer de enkeltes kalendre.

Via nøglekort og nøglebrikker har alle medlemmer direkte adgang til baner og klub-lokaler, når det ønskes.

Et sådant system passer glimrende ind i travle nutidsmenneskers hverdag. Samtidigt er udnyttelsesgraden af anlæggene i dag ca. 75 % højere end for 25 år siden.