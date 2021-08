Rødovre Skytteforening

Formand:

Jens Grønlund

Kontakt:

formand@rodovreskytteforening.dk

Hjemmeside: www.rodovreskytteforening.dk

Tilbage i moderne rammer

Rødovre Skytteforening er tilbage under Vestbad efter 4½ år.

Endelig skal vi tilbage til vores lokaler under Vestbad. Vores gamle skydebane er erstattet af 10 nye baner, der er indrettet med 10 moderne standpladser med individuel belysning, hæve-sænke borde, monitor og flytbare

afskærmning under et nyt ventilationsanlæg og på en helt ny gulvbelægningen.

Rødovre Skytteforening er landskendt for vores instruktørers engagement i ungdomsafdelingen med at skabe trygge og udfordrende rammer for børn og unge med særlige behov. Det arbejde fortsætter vi med i de nye omgivelser, hvor der også er skabt faciliteter for både kørestolsbrugere og blinde, der ønsker at dyrke skydesporten.

Internationalt niveau

Vi består af fire afdelinger: Ungdomsafdelingen, Pistolafdelingen, Riffelafdelingen og det nye er AirSoftafdelingen .

Det nyeste er et elektronisk markeringsanlæg på alle 10 baner, så det er nemt at flytte fra 10 til 15 meter. Dermed er er vores baner på internationalt niveau.

På hver standplads er opstillet en skærm, hvor skytten kan aflæse resultatet af det afgivne skud.

Rødovre Skytteforening er stærkt tilbage, vi glæder os til at se dig!