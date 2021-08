Rødovre Skøjte- og ishockey klub

Skubber RSIK mod nye tider

Når man træner mere end syv gange om ugen, så kræves der meget af klubben og den udfordring er vi klar over i RSIK. Vi har fokus på det hele menneske og har skabt en strategi, der viser, vi mener det.

Det er en hverdagseftermiddag i slutningen af juni måned. Normalt er der stille i Rødovre Centrum Arena på denne årstid, men ikke denne sommer, for hal 2 er åben, så ishockeyspillerne kan hente lidt af den tabte istid fra corona-nedlukningen.

Der er dog ikke is på underlaget i Arenaen, der ligger stille i tusmørke, selvom solen bager ned udenfor.

Der er ligeså stille i RSIKs klublokale, hvor RSIK ishockeys sportschef, Mikkel Ry, kommer mig smilende i møde.

Han glæder sig tydeligvis til at fortælle om de nye strategier og planer for at uddanne ishockeyspillere, hvoraf nogle stadig kommer til spille i verdens bedste ligaer.

”Vi har været igennem en hård tid, fordi vi har ændret set-up, så det bliver mere moderne at spille ishockey i Rødovre,” siger Mikkel Ry og ser hurtigt mere alvorlig ud, nærmest koncentreret. Han fortsætter:

”Helt overordnet skal RSIK skille sig positivt ud i dansk ishockey igennem et velstruktureret ishockeymiljø med plads til leg og udforskning af egne evner.”

”Med tydelig kommunikation og planlægning skal vi skabe en hverdag for spillerne, hvor skole, ishockey og privatliv hænger sammen for den enkelte spiller.”

Store krav til ledere

Mikkel Ry er klar over, det kræver noget ekstra af lederstaben, som langt fra er fuldtidsansatte.

”Vi skal fremfor alt turde at stå ved, hvem vi er og være bevidst om balancen mellem vores historie og en fremsynet tilgang til spillerudvikling/uddannelse. Det stiller store krav til klubben, trænerne og spillerne.”

”Helt centralt er uddannelsen af vores trænere, det der skal sikre et aldersrelateret træningsniveau med tydelige mål for den enkeltes udvikling. Derfor har vi startet et internt trænerakademi.”

”Talentudvikling er en langsigtet proces og er mere end bare gode sportslige resultater. Vi har fokus på det hele menneske. Man skal, for at opnå den optimale udvikling i Rødovre ishockey, være indforstået med dette, kunne identificere sig med det, klubben står for og bakke op om de beslutninger, der bliver taget,” slår Mikkel Ry fast.

Vindermentalitet

Visionen er at skabe et inspirerende udviklingsmiljø for både spillere, trænere og ledere.

”Vores klub skal bygge på hårdt arbejde, fællesskab og mod. Vi skal rumme bredden, samtidig med at vi har et særligt fokus på toppen i takt med at konkurrenceniveauet øges med alderen, så vi kan opnå vores målsætning om at skabe ishockeyspillere på højeste internationale niveau,” siger Ry. Han fortsætter:

”Som en konsekvens af vores målrettede talentudviklingsarbejde, så forventer vi at være talstærkt repræsenteret på ungdomslandshold, være i stand til at sende spillere videre til stærke internationale juniorligaer eller Metal Ligaen.”

”Vejen dertil kræver en vindermentalitet – en mentalitet, vi mener, sagtens kan gå hånd i hånd med aldersrelateret spilleruddannelse,” siger sportschefen og runder af:

”I Rødovre Ishockey skal vi behandle hinanden med åbenhed og respekt. Alle skal bidrage til en positiv udvikling af klubben. Vi er ærlige og tager socialt ansvar igennem et velfungerende ungdomsarbejde med fokus på gode værdier, interesse for sporten og livslange venskaber.”