Rødovre Karateskole

Formand:

Torsten Land Daugaard

Kontakt:

kontakt@roedovrekarateskole.dk

Hjemmeside: www.roedovrekarateskole.dk

Karate er mental træning

Dygtiggørelse, mentalitet og godt socialt samvær er nøgleordene hos Rødovre Karateskole.

Rødovre Karateskole er en klub, hvor fokus er dygtiggørelse af den enkelte elev. Kampkunst handler om hele tiden at forbedre sig og fokusere på alt det, som kan blive bedre. Karate er – når alt kommer til alt – mental træning. Derfor er noget af det vigtigste at lære vores elever at fordybe sig.

Vi er en klub, hvor der er plads til alle; vores eneste krav er, at du er seriøs med dine anstrengelser.

Vi lægger vægt på at deltage i træningslejre i ind- og udland, hvor fokus er på at dygtiggøre sig teknisk og ikke mindst det sociale samvær.

Vores træning sigter mod, at karate skal virke, hvis man kommer i en situation, hvor man ikke har andet valg end at kæmpe.

Vi har hold fra 7 år og op – fordelt på børn, juniorer og voksne – og vi træner tirsdag og torsdag i kampsportskælderen under hal 3 i Rødovrehallen.

Vi dyrker stilarten Wadoryu Karate-do, som har sit udspring i de kampformer, som samuraierne trænede i det gamle Japan. Som stilarten fremstår i dag, er det en yderst teknisk betonet stilart, hvor hastighed anses for altafgørende, og hvor teknikken hovedsageligt sigter på at kunne anvendes i kamp.