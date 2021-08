Rødovre International Street Klub

Formand:

Gurpaul Singh Rehal

Kontakt:

Tlf.: 2266 0345

Hjemmeside: 2u4u.dk/risk/

Keep grinding

Til Steetbasket møder man bare op, uanset hvor dygtig man er, men det skal være til tiden. Til gengæld er det gratis.

“Keep grinding – du skal blive ved, hvis du selv føler det er rigtigt, men lad være med at opgive. Sådan er det i basket og sådan er det i livet,” siger Gurpaul Singh Rehal, der er tovholder på Rødovres eneste Streetbasket klub.

“Vores eneste krav er, at man skal møde til tiden og når vi er her, så dropper vi alt med hensyn til at ryge, drikke eller andet pjat. Vi er her for at spille og få tankerne i den rigtige retning.”

“Streetbasket er for alle og jeg mener virkelig alle. Man skal have lyst til at komme her og man skal hygge sig, uanset om man er 15 eller 50 år,” siger Gurpaul, der bevidst møder i gamle gummisko og spiller med briller på, så han på den måde viser, at alle kan spille med.

“Vores målsætning med RISK er hygge og vi skal have det sjovt, men vi kan sagtens bruge streetbaskets mentalitet,” siger han og uddyber:

“Man får nederlag og man får slag ligesom i hver-

dagen. Uanset, hvor meget man er bagud, så fortsætter man og kæmper for sejren.”

Nyt underlag

Banen bag Valhøj Skole var tidligere en atletikbane. Den er fjernet og banen er i stedet belagt med asfalt.

“Vi spiller på en super hård asfaltbane og det ser jo flot ud, men det er meget hårdt at spille på. Det vil være super fedt, hvis vi kan få et underlag, der passer til sporten.”

“Ellers kunne vi godt tænke os at spille tre mod tre turnering, da det er på OL-programmet. Men det findes ikke i Danmark og vi kan jo blive de første.”

Ellers er bolde jo altid velkommen, da de lynhurtigt bliver slidt, men jeg må hellere skynde mig at sige, at her har Kultur- og Fritidsforvaltningen altid været gode til at støtte os,” siger Gurpaul, mens sveden dropper fra panden.