Orient svømning

Der er vand til alle

Orients svømmeafdeling favner både vandhunde, konkurrencesvømmere og dem som skal vænne sig til vand.

Islevbadet er en dejlig svømmehal, hvor Orients svømmere virkelig føler sig hjemme. Vi ville bare ønske, at den var dobbelt så stor, så der var plads til nye hold til alle dem, der er på venteliste.

Vi har alle slags hold lige fra tilvænning til vandet for de allermindste på Haletudseholdene – sammen med mor/far om fredagen eller uden forældre de andre dage.

Er man lidt mere parat til svømmeverdenen, har vi sælunger, sæler og pingviner. Her lærer man trinvist de forskellige svømmearter at kende, så man bliver tryg og dygtiggør sig løbende.

Hyggehold og konkurrence

Vores ungdomshold er for dem, som ikke synes, konkurrence-svømning er det rigtige. Her har man mulighed for at forbedre sine svømmefærdigheder.

I vores talent- og konkurrenceafdeling er der både sjov og alvor. Vi tager til stævner og forbedrer vores tider samtidig med, at vores sammenhold og fællesskab bliver tættere.

Vores voksenhold har forskellige niveauer.

For de “uprøvede” er der selvfølgelig også mulighed for at lære vandet at kende under kyndig vejledning, mens vores øvede kan forbedre deres teknikker

Og så er der selvfølgelig vores to hold til vandgymnastik, der er i vandet tirsdag eller torsdag aften.

Aquacampen, som tidligere har fundet sted i sommerferien, satser vi på kan blive i efterårsferien.