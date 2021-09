Orient håndbold

Holdleder:

Jesper Buck

Kontakt:

haandbold@orient-gif.dk

Hjemmeside: www.orient-gif.dk

Håndbold i Orient står for hygge

Orient Håndbold OBV er Orients bedste og pt. eneste håndboldhold. Vi er så gode, at det lykkedes os at vinde Oldboys Veteran puljen i 2018.

Holdet består af 17 aktive spillere og nogle passive.

Vi “træner” en gang om ugen i Rødovrehallen i hal 2 i små 2 timer. Vi varmer op med fodbold og derefter håndbold. Og så er der 3. halvleg bagefter – ligesom efter kampene.

De vigtige sociale arrangementer

Derudover har vi en del sociale arrangementer, når der altså ikke er Corona!

• Græsstævne på Fyn i en weekend i juni måned

• Håndboldture til Tyskland og mesterskab (som afholdes i Sverige)

• Golf-, fodbold- og grillhygge

• Byture blandt andet bowling, spisning og musik

• Hjælp til Copenhagen Historic Grand Prix

• Hjælp til Bellahøj Kræmmermarked

På holdet, som er en blanding af it-supportere, en optiker, en læge, elektrikere, en politimand, en ejendomsmægler, en graffiti-fjerner med flere, nyder vi hinandens selskab både på og uden for banen.

Holdets ældste er fra 1946 – målmand og psykolog, så han kigger os ud til tider. Ellers er vi i alderen fra midt i 40’erne til sidst i 50’erne.

Selvom vi er en godt fasttømret gruppe, er vi positive over for nytilkomne. Få kontakt via: orient-gif.dk