Orient Fodbold

Formand:

Tage Vestergård Olesen

Kontakt:

Tlf.: 26 37 99 76

formand@orientexpressen.dk

Hjemmeside: www.orientexpressen.dk

En klub med hjerte i Islev

Vi er i gang igen, og vi passer på hinanden hos Orient Fodbold.

Fodbold, leg og sjov: Det er sådan, vi har det i Orient Fodbold, hvor vi ligger i hjertet af bydelen Islev. Fodboldklubben er måske endda hjertet af Islev.

Vores hjemmebane er på Islev Skole, hvor vores klubhus “Hulen” også er at finde, men vi træner også på Tinderhøj Skole og på kunstgræs ved Rødovre Stadion.

Orient Fodbold har hold i alle aldre – både til drenge og piger. Vi tilbyder også Smølfebold for de alleryngste fra 2½ år.

Hos de voksne har vi hold fra senior til veteran.

Vores 1. herresenior spiller i serie 2, men vi har også hygge- og motionshold.

I 2020 blev vi kåret til Årets Børneklub af DBU Sjælland.

Som leder eller medlem i Orient bliver du en del af et fantastisk fællesskab og vi lover, at du ikke vil fortryde det!

En ny far i klubben

Vi ‘fangede’ en ny far, Casper Persson, på træningsbanen på Islev Skole.

“Jeg havde hørt, at Orient skulle have de bedste pigehold. Det lød da godt, så jeg kiggede på orient-

expressen.dk for at danne mig et bedre indtryk. Det så rigtigt spændende ud, så det ville vi gerne prøve, for min datter ville spille fodbold.”

“Vi blev taget godt imod og siden har vi oplevet gode trænere, som møder børnene i øjenhøjde i forhold til aldersgrupperne. Deres entusiasme og engagement smitter af og det giver god stemning og sammenhold,” fortæller Casper.

Se mere om os på: www.orientexpressen.dk eller besøg vores facebookside: Orient Fodbold