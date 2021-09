Orient El-hockey

Formand:

Dorte Berenth

Kontakt:

elhockey@orient-gif.dk

Hjemmeside: www.orient-gif.dk

El-hockey er for bredde og elite

Orient El-hockey og powerchair Floorball er to helt unikke sportsgrene for handicappede børn og voksne.

Hvem kan spille El-hockey?

El-hockey spilles af handicappede børn (fra 4 år) og unge i specielle El-hockeystole som forefindes i klubben. Stolene kan køre 14 km/t og har påmonteret en stav, der styrer bolden ved afleveringer og afslutninger, mens stolens bevægelser styres af et joystick og giver bolden fart og retning

Powerchair Floorball

Det spilles af fysisk handicappede i alderen fra 14 år og opefter.

Man kan benytte sin dag-

lige El-kørestol, der er dog udviklet specielle stole til sporten, som spillerne selv anskaffer sig enten via deres bopælskommune eller via fonde. Men det er ikke et krav, at man skal have en sportsstol.

Klubben råder over nogle El-kørestole som kan udlånes.

Man kan spille med håndholdt stav eller med en T-stick som monteres på selve kørestolen.

I Orient Powerchair Floorball har vi verdens bedste spiller med håndholdt stav, desuden har vi fire landsholdspillere i klubben.