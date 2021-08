Islev Taekwondo Klub



Formand:

Ann Oxfeldt Olsen

Kontakt:

Tlf. 50507010

ann@islevtaekwondo.dk

Vores styrke er mangfoldighed

Islev Taekwondo klub har været en af Rødovres hurtigst voksende foreninger i medlemsantal. Det er sket via en synlig og inkluderende ledelse.

“Vi siger tit nede hos os: Fordi det også skal være sjovt.”

Sådan lyder det nærmest enstemmigt fra formand Ann Oxfeldt Olsen og kasserer Susan Rimbæklund, da vi mødes i fællesskab for at finde frem til denne artikels indhold.

“Fællesskab er et ord, der går igen for Ann og Susan, der ofte griner af deres egen forening. Ikke, fordi Islev Taekwondo klub på nogen måde er komisk, men fordi de har bygget en stor og stærk forening op, hvor man har det godt og der er plads til at have det sjovt – også når man skriver en artikel i fællesskab.

“Hos os har vi plads til alle og vi er et stort fællesskab, selvom vi er mere end 120 medlemmer,” siger Susan. Hun fortsætter:

“Fællesskabet er en stor ting for os og det har jo været svært under corona, fordi man ikke har kunnet dyrke fællesskabet.”

“Vi har jo forældre, som kommer og drikker kaffe, selvom børnene melder afbud. Hos os er det lidt følelsen af at komme på Sams Bar.”

Voksede på ingen tid

Sådan har det ikke altid været, for da Ann Oxfeldt Olsen blev formand for 12 år siden, var der knap 40 medlemmer.

“Vi skabte en bestyrelse, som var til stede og skabte nærvær. Vi forsøgte at få alle til at føle sig velkommen – også forældrene, mens de ventede på deres børn,” fortæller Ann, hvis øjne stråler af stolthed, da hun fortæller videre:

“Det var en vild dag, da vi rundede 100 medlemmer og det var ret hurtigt efter jeg blev formand.”

Medlemstallet kunne sagtens være større, men corona har betydet en midlertidig medlemsnedgang.

“Vi er cirka 120 medlemer og har mistet omkring 50 i coronatiden. Jeg er ikke så bekymret for medlemstallet, for vi har en lang venteliste, så vi skal nok få medlemstallet op igen,” siger Susan.

De forventer begge, at klubben snart, er på rette køl igen.

“Det er dejligt at være en stor forening, men det må bare ikke gå for stærkt, for vi skal nå at holde fast i os selv og vores værdier,” siger Ann.

Nye lokaler venter

Klubben har poomsaeudøvere på højeste internationale niveau. Poomsae er taekwondo udkæmpet som en teknisk disciplin.

“Vi er rigtig stolte af, at vi har nogle, som er dygtige nok til landsholdet. Men vi er, når, alt kommer til alt, en forening for bredden,” siger Susan og fortsætter:

“Derfor forventer vi også, at vores eliteudøvere også er aktive til de normale træninger. Det er kendetegnende for vores klub, at alle mere eller mindre kender hinanden, for vi er en stor familie.”

Den store ‘familie’ holder til i en kælder under Islev Skole.

“Hvis vi kan få bedre udluftning, bedre toiletforhold og man kan regnvejrssikre os, så er vi jo glade for at være, hvor vi er. Men lige nu er det vigtigt, vi får de nye lokaler på plads, så vi kan få en samlet klub,” siger Ann Oxfeldt Olsen, der er lidt træt af de udfordringer, der har været omkring de lokaler i forlængelse af Orients nye klubhus.

“Tegningerne er på plads, men der er stadig ikke sat en spade i jorden. Vi glæder os helt klart til vi kommer op af kælderen.”

“Det vi glæder os rigtig meget til er, at de nye lokaler også vil give os mulighed for at foretage ting, som intet har med

taekwondo at gøre, men der imod sociale tiltag. Eksempelvis, at de unge kan komme inden træning og læse lektier,” siger Ann.

Hanen og hønsene

Selvom det sociale vægtes højt, så er det primære stadig taekwondo.

“Vi vægter traditionel taekwondo, og vi træner det hele indenfor taekwondo. Det er lidt old school hos os med høj disciplin, som er absolut vigtigt hos os. Man skal respektere traditionen i sporten og det kan være alt lige fra de små ting som at hilse på nationalflaget inden træning, at man træner i dobok og lignende,” siger Susan.

Man kan læse meget mere om Islev Taekwondo klub på islevtaekwondo.dk, hvor man blandt andet kan se en enorm træner- og lederliste samt bestyrelsen.

“Bestyrelsen består i dag af Henning og hønsene,” siger de begge i kor og så griner de hjerteligt.