Islev baseres på mangfoldighed

Islev Boldklub bygger på bredde, hvor der skal være plads til alle.

Når man har fulgt Islev Boldklub gennem de to forrige årtier, så har klubben været gennem op- og nedture, men en ting er stensikkert. Der er altid god stemning i klublokalet i Espelunden, hvor lyden af billardkugler, der vælter kegler og glade stemmer kommer én i møde.

Sådan er det stadig og det er oftere end længe, for klubben er atter i gang med en positiv udvikling, ifølge formand Jan Kongebro.

”Ja, vi har godt gang i seniorafdelingen igen, så fremtiden ser ok ud der, men senest har vi fået mere end 30 børn og vi har ressourcerne til at tage mod flere, fordi vi har fået hele pakken tilført – altså både trænere, spillere og forældre, der er klar til det frivillige arbejde.”

”Spillernes niveau er af blandet kvalitet, men det passer os fint, fordi vi er mangfoldige. Vi bygger på det sociale og der skal være plads til alle. Vi er breddeklubben, hvor vi vil sikre, at alle kan spille fodbold uanset kompetencer og kvalifikationer,” slår Kongebro fast.

Han og Islev Boldklub har ingen deciderede anlægsønsker, men de har ønsker.

“Vi har mere et ønske om dialog med hensyn til den rigtige fordeling af det eksisterende anlæg og

banefordeling, men her hos os i Islev er vi godt tilfredse og har de banetider vi ønsker.”

“Objektivt set er det jo meldt ud, at der bliver renoveret og bygget det, som bør bygges og renoveres i den nære fremtid, så vi ser positivt på den kommende år her i Islev Boldklub,” siger formand Jan Kongebro, der også er medlem af kommunalbestyrelsen.

