Hwarang Taekwondo Rødovre

Formand:

Tarik A. Setta

Kontakt:

Tlf.: 27 20 49 01

tariksetta@gmail.com

Hjemmeside: www.hwarang.dk

Taekwondo er godt for børn

Hos taekwondoklubben Hwarang er der ingen tvivl om, at sporten byder på en masse positivt for børn – også børn med udfordringer.

Der er lidt trængt, når man træder ind i Hwarangs lokaler på Højnæsvej – lige ved siden af Foreningshuset og det første man bemærker er de mange sko, der står over alt i entréen, for i respekt for sportens kultur, går man rundt i sokker eller bare fødder.

Oppe på 1. sal er træningslokalet, men også et hyggeligt klubrum, hvor nogle af verdens mest lovende taekwondo-talenter bruger ufattelig mange timer. Men de er kun en del af en forening, der primært er for børn og unge.

”Hos os, Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, har vi åbent for tilgang af nye medlemmer på vores børnehold. Her har vi særligt fokus på styrkelse af børns selvtillid, motorik og fysiske samt sociale færdigheder,” forklarer formand Tarik Setta som fortsætter:

”Taekwondo er en kampsport, der udmærker sig i sin alsidighed og har vist sig særlig effektiv overfor unge, der har behov for faste rammer og adfærdsregulering, samt børn med tendens til overvægt.”

Sporten er inkluderende og derfor er kønsfordelingen også tæt på 50/50.