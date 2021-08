Copenhagen Vikings Rødovre

Formand:

Thomas Ask Wiatr

Kontakt:

Via hjemmesiden

Hjemmeside: www.cph-vikings.dk

Vikings tilbage i Rødovre

Den nye hal til rullehockey har fået Copenhagen Vikings hjem til Rødovre. De har et ønske om et stærkt samarbejde med Rødovre Devils.

Den kommende hal til skaterhockey, som snart står klar til brug i Espelunden, får den oprindelige rødovreklub Copenhagen Vikings hjem til Rødovre.

Det er en klub med store meritter, som startede, da de vandt bronze til DM for første gang i 1987, men Vikings er mere end mesterskaber.

”Vi er gode til at afholde stævner, det vil vi også gerne fortsætte med i den nye hal, som kommer i Espelunden, vi har allerede en håndfuld på tegnebrættet,” siger formand Thomas Ask Wiatr. Han fortsætter:

”Vi har pt hold for U11, U16 og U19, samt et motionshold og et veteranhold hvor vi lægger meget vægt på det sociale samtidig med at vi altid går efter at vinde.”

”Det, som altid har været vores drøm, er jo en indendørs hal i Rødovre, så sporten kan blomstre. En hal vil betyde et kæmpe boost for sporten og ikke mindst for vores forening. Vi har en del frivillige kræfter, for mange har en finger med i Vikings, men vi søger stadig frivillige til vores ungdomshold. Generelt er jeg overbevist om, at vi, i samarbejde med Rødovre red Devils, vil kunne løfte sporten gevaldigt de kommende år,” siger Thomas Ask Wiatr, der slutter optimistisk:

”Vi er overbevist om, at det bliver godt, vi skal bare lige have hallen op og stå.” siger Thomas Ask Wiatr, der slutter optimistisk:

”Vi er overbevist om, at det bliver godt.”