Boldklubben Vest

Formand:

Jan Thranholm

Kontakt:

Tlf.: 5123 4385

info@bk-vest.dk

Fokus på det sociale

Selvom BK Vests 1. senior har ambitioner om oprykning, så satses der helhjertet på bredden og det sociale.

Det emmer af hygge i og omkring klubhuset, som er bygget af træ og er omkranset af træer, så man på ingen måde kan mærke, vi sidder i den ellers betonfyldte bydel, Kærene, hvor BK Vest holder til.

”Det passer godt til vores fokus, som er det sociale. Klubhuset er en god base for vores tilgang til fodbold, der er baseret på bredden,” siger formand Jan Thranholm, der passioneret fortæller om sin hjerteklub.

”Vores 1. senior er meget ambitiøse og går målrettet efter oprykning til serie 2. ’Originals’ er vores 2. senior, som er vores gamle drenge i klubben, der efterhånden mere er oldboys end seniorer.”

”I ungdomsafdelingen har vi hold for U9, U11, U12 og U14 og i maj startede vi et U7/U8 hold, der på få uger voksede til mere end 10 spillere,” siger Thranholm.

Her i august starter de også et hold for U5/U6, men det er ikke det eneste nye i klubben.

” Vi har startet E-sport op, så vi deltager også i FIFA-turneringen.”