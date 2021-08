BK Sisu



Formand:

Martin Øager

Kontakt:

formand@bksisu.dk

Sisu satser på ungdommen

BK Sisu har ambitioner om at spille i landets stærkeste række både for herrer og damer. Og så håber de, at bowlingcenteret kan blive kommunalt.

Bowlingklubben Sisu har siden sin spæde start været en klub, som har været med helt fremme. De mange trofæer og triumfer, selv et verdensmesterskab, kan ses på væggene i bowlinghallen under Rødovre Centrum.

“Vi arbejder på at få en stærk dameafdeling. Det gør vi her og nu ved at rekruttere nogle dygtige spillere. Det gør vi for, at der er nogle at se op til og træne med, når vores dygtige ungdomsspillere rykker op i løbet af de næste sæsoner,” siger kassererer Gert Nielsen. Han fortsætter:

“Holdet er attraktivt, fordi vi har nogle dygtige trænere.”

Sisus herrer er lige rykket op i landets bedste række, hvor de kæmper for at blive.

“I fremtiden skal vi bruger mange ressourcer på vores ungdomsafdeling, fordi vores kultur er, at vi skal være selvforsynende til seniorholdene. Det er Sisus DNA,” mener Gert Nielsen.

Ser gerne hallen bliver kommunal

BK Sisu er stiftet i 1965 på Islands Brygge. I 1966 flyttede klubben til Rødovre Centrum, hvor man har spillet siden, men sådan behøver det ikke at være i fremtiden.

“Der er ingen tvivl om, at det ville være rart med en kommunal bowlinghal i Rødovre, for vores erfaring fortæller, det er noget billigere at træne og være i en kommunal hal og den behøver ikke være placeret samme sted som i dag,” slutter Gert Nielsen.

I dag har Bowlingklubben Sisu 40 seniorspillere og 22 ungdomsmedlemmer. Medlemstal, som de gerne ser stige allerede fra den kommende sæson.