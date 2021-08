Boldkluben Rødovre



Formand:

Jan Krügermeier

Kontakt:

Tlf.: 6070 6221

onehanddk@hotmail.com

Hjemmeside: www.bkrodovre.dk

Plads til alle hos BK Rødovre

Hos Boldklubben Rødovre oplever de en enorm fremgang i børneafdelingen og må lukke for tilgang på nogle hold.

Det vigtigste fundament hos Boldklubben Rødovre er klubånd baseret på fællesskab.

”Vi er sammen om klubben og vi fauner alle uanset baggrund, for ingen skal forhindres i at spille fodbold,” siger formand Jan Krügermeier, der ser optimistisk på fremtiden.

”Det tegner lyst, for vi har lige konstateret en medlemsfremgang på 67% i børneafdelingen. Det betyder, vi er mere end 300 børn i klubben i dag. Det er en målsætning, som vi satte for 10 år siden, men først for tre år siden kom der for alvor skred i medlemsudviklingen.”

”For os er det vigtigt, børnene stadig får en god oplevelse, selvom vi vokser, men på det seneste har vi fået så mange børn, at det lige nu halter med trænere og ledere. Vi mangler også banetid, så lige nu må vi stoppe medlemstigangen på nogle årgange,” siger Krügermeier. Han fortsætter:

”Vi mangler banetid om sommeren med fire baner, men vores store udfordring er vinteren, hvor vi har en kunststofbane, som vi skal dele med Orient. Det er virkelig en udfordring.”

Hos Boldklubben Rødovre er det ligesom mange andre steder, de har svært ved at fastholde de unge.

”Vi vil jo gerne samarbejde med andre klubber i kommunen, hvor vi kan deles om vores ressourcestærke kræfter, så vi ikke mister så mange unge spillere. Vi bør samarbejde for at kunne fastholde den svære aldersgruppe,” mener Krügermeier.

BK Rødovre har startet e-sport.

”Det har vi gjort, fordi de unge foretrækker at spille computer. Ved at tilbyde e-sport har vi stadig kontakt til de unge,” slutter han.