Bk Center



Formand:

Jeanette Kjøller

Kontakt:

Tlf.: 5356 5575

formand@bkcenter.dk

Bowling og fællesskab

Hos BK Center passer fællesskab og bowling ligeså godt sammen, som fingrene i bowlingkuglens huller.

Kælderen under Rødovre Centrum er mere end kølerum og varelager, for der er landets største bowlinghal, World Cup Hallen. Lyden af kegler, der vælter, høres konstant mellem rosende tilråb eller en fræk kommentar, når makkeren har skudt – ofte akkompagneret af en ’high five’ og store smil.

Der er bowling i sin bedste forstand, som er blevet dyrket i Bowlingklubben Center siden 1965.

”I dag er vi lidt over 50 medlemmer og har både ungdoms- samt seniorafdeling og vi har hold på alle niveauer, lige fra liga til hyggehold,” fortæller formand Jeanette Kjøller, hvis overordnede fokus i klubben er fællesskab, altså lige bortset for bowling.

”Vi har plads til alle. For os handler det om bowling og om at inkludere og bringe folk sammen. Kort sagt om fællesskab, der skaber værdier og binder bånd.”

”Vi har absolut også viljen til sejr og har da også trænere i klubben. Vi har valgt, at man træner både med jævnbyrdige og med dem, der er dygtigere end os andre.”

”Så vi kender alle hinanden, når vi mødes til fest og hygge nogle gange om året,” siger Jeanette Kjøller, der opfordrer alle interesserede til at komme forbi og prøve sig af,” siger Jeanette Kjøller.