B77 fodbold

Formand:

Daniel Lundstrøm Hammer

Kontakt:

Tlf.: 51 50 24 49

Formand@b77fodbold.dk

Hjemmeside: www.b77fodbold.dk

Kunststofbane vil være lykken

B77 Fodbold glæder sig over et nyt klubhus og håber på en kunstofbane.

Der er udfordringer for en fodboldklub, når man deler banen med en skole og ikke har en ungdomsafdeling.

“Vi har for få medlemmer og det er selvforskyldt, fordi vi ikke har en ungdomsafdeling,” siger formand for B77 Daniel Lundstrøm Hammer. Han fortsætter:

“Men det bliver ikke lettere af, at vi deler banen med en skole, for banen trænger til en kærlig hård. Vi håber på, at skolen får en kunststofbane i forbindelse med udvidelsen af Valhøj Skole.”

“Klubberne mister jo medlemmer, fordi vi ikke har så mange kunststofbaner i Rødovre og derfor har for lidt banetid generelt.”

“Vi får et nyt klubhus i forbindelse med ombygningen, hvilket vi sætter kæmpe stor pris på. For kommunen kunne ligeså godt have fravalgt os i den store ombygning,” siger formand Lundstrøm Hammer.