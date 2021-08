B77 bordtennis

Formand:

Kim Abildgaard

Kontakt:

Tlf.: 51 61 29 56

Hjemmeside: www.b77-bordtennis.dk

Fællesskab med bat og bold

Kælderdøren under hal 3 i Rødovrehallen er åben for alle, når B77 Bordtennis træner. Klubben ønsker mere plads og har fokus på det sociale sammenhold.

I et kælderlokale under hal 3 i Rødovrehallen kan man hele sæsonen igennem høre lyden af bordtennisbolde på overarbejde.

B77 Bordtennis er en breddeklub med højt til loftet. Klubben tæller godt 60 medlemmer, der er fordelt på ungdomshold, seniorhold og veteranhold.

Rigtig mange borgere viser interesse for at blive en del af fællesskabet med bat og bold, men manglende plads er ved at sætte sine begrænsninger.

“Vi optager stadig både nye ungdoms- og senior-medlemmer i B77 Bordtennis, men pladsen er ved at være trang, så vi håber på mere og bedre plads samt mere haltid,” lyder det fra formanden Kim Abildgaard.

B77 Bordtennis arbejder blandt andet på at få oprettet et formiddagshold for +65 år og på at få genetableret et damehold.

”Vi kan rumme de fleste og er en breddeklub, hvis formål er at fremme bordtennis både på det seriøse niveau, men også på motionsplan,” lyder det fra klubben.