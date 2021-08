Avarta

Formand:

Susanne Birk Thomsen

Kontakt:

Tlf.: 28918138

sbt@fvst.dk

Hjemmeside: www.avarta.dk

Avarta håber på tilgang – og at få pigehold igen

I BK Avarta griber foldbold-fitness og gammelmands-bold om sig men der er stadig også masser af plads til ungdom og meget andet

Flere nye spændende og populære tiltag på vej i klubben – E-sport allerede i gang, mens futsal synes på vej.

Selvom det gennem de seneste snart 70 år nok har været ungdommen og et divisionshold, der har været genstand for mest opmærksomhed i og omkring fodboldklubben Avarta, så er det for tiden sikkert en hastigt voksende gruppe af voksne – kvinder som mænd – der påkalder sig mest interesse og bevågenhed og så måske lige også unge med interesse for E-sport!

Klubben med hjemsted i Espelunden og i de grøn-hvide spilledragter har nemlig siden 2013 været særdeles ihærdige med aktiviteten fodbold-fitness, der kan og dyrkes lige godt af begge køn – og egentlig også af alle alderstrin. Men det er navnlig de lidt ældre (voksne) aldre, som har indtaget græsplænerne i Lunden, som stedet kaldes lokalt. Vores stadion hedder Tømrermester Jim Jensen Park og her spiller vores bedste hold!

Siden starten har fitness-truppen udviklet sig til to hold, der fordeles og træner over to dage for henholdsvis øvede og lettere øvede. Interessen for fodbold-fitness’en har faktisk bevirket, at klubben har øget aktiviteterne i OldBoys-afdelingen (spillere over 30 år) så meget, at klubben også her (igen) satser på og er i gang med at udvide afdelingen. Hvis du vil møde eller deltage som fodbold-fitnesser, kan du kontakte afdelingens leder, Bent Hansen, på tlf. 3032 1571 eller møde i Espelunden onsdag eller torsdag fra kl. 17. (Husk gerne trænings- og fodtøj).

E-sportsafdelingen har knap et år på bagen og består af cirka 10-12 aktive spillere, der indtil videre navnlig har haft deres aktiviteter i klubbens lokaler i vinterhalvåret. De deltager i turneringer og stævner under især DBU.

Pigefodbold en mangelvare – futsal måske på vej

Men klubben er vel fortsat kommunens største på såvel senior- som ungdomsplan. Tidligere talte klubben næsten 1000 medlemmer, i de seneste år har tallet svinget noget lavere.

Og klubben har i øjeblikket heller ingen pigehold i ungdomsrækkerne. Drengeholdene strækker sig derimod over hele paletten fra de absolut yngste (5 år) til ældste teenagere. Se træningstider og steder, hvor du skal henvende dig på vores hjemmeside. Men du kan også – uanset om du er forældre til interesserede fodboldspillere eller blot interesseret – besøge klubben og eller forretningsføreren torsdage kl. 17 – 19 på kontoret i Espelunden. Eller ringe på tlf. 36 70 91 94.

Men en anden aktuel aktivitet, der ser ud til at være på vej i klubben, er det mere og mere populære futsal, der er indendørs fodbold på en håndboldbane uden bander. (se særskilt artikel andetsteds i avisen).

En helt tredje attraktion har i forsommeren også været på tale – nemlig et samarbejde med Rødovre Folkekøkken. De har fået base i Ungecenter 2610, som omtalt i Lokal Nyt 18. august.