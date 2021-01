Deltag i Årets profet 2021

1. Vil Socialdemokratiet stadig have absolut flertal i Rødovre, efter kommunalvalget i november?

Ja Nej

2. Vil borgmester Britt Jensen få 2.500 eller flere personlige stemmer ved kommunalvalget 2021?

Ja Nej

3. Konservative har tre mandater i kommunalbestyrelsen. Vil de også have præcis 3 mandater efter kommunalvalget i november?

Ja Nej

4. Vil stemmeprocenten være 66% eller mere i Rødovre til kommunalvalget i november?

Ja Nej

5. Vil ’Vi Elsker 90’erne’ blive afholdt i Espelunden i år?

Ja Nej

6. COVID-19 hærger også Rødovre i starten af 2021. Vil alle restriktioner pga. COVID-19 være fjernet, når vi går ind i august måned?

Ja Nej

7. Vil Rødovre Lokal Nyt igen i år modtage en pris, når Danske Medier uddeler fagpriser til Danske Lokale Ugeaviser

Ja Nej

8. Vil Espehus være genåbnet med en ny forpagter inden udgangen af august måned 2021?

Ja Nej

9. Kan alle, som har lyst, deltage og synge med på Rådhuspladsen, når hele Rødovres juletræ tændes til jul?

Ja Nej

10. Vi spørger for femte år i træk. Bliver det i år, cykelbroen over Jyllingevej bliver sat op??

Ja Nej

11. Vil en idrætsforening i Rødovre afholde et officielt DM i kommunen i løbet af 2021?

Ja Nej

12. Vil rødovreborgeren Michael Mørkøv komme hjem fra OL i Tokyo med en medalje?

Ja Nej

13. Avarta kæmper for at forblive i divisionerne, men vil Avarta være divisionsklub, når efterårssæsonen 2021 sparkes i gang?

Ja Nej

Dit navn (skal udfyldes)



Din e-mail (skal udfyldes)



Dit telefonnummer